İstanbul’da taksicilere yeni taksi genelgesi denetimi

İçişleri Bakanlığı tarafından 81 il valiliğine 'taksi denetimleriyle' ilgili genelge gönderilmişti. Genelgeye göre polis ekiplerince ticari taksilerin yolcuyu almadığının tespit edilmesi halinde trafikten men dahil, sürücüler hakkında yasal işlem yapılacak. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'ne bağlı polisler, Kadıköy, Şişli ve Fatih'te oluşturulan kontrol noktalarında taksicileri denetledi. Yapılan denetimlerde durdurulan taksilerdeki sürücülerin belgeleri incelendi. Uygulama kapsamında ayrıca taksi şoförlerinin emniyet kemeri takma, taksimetre açma, trafik kurallarına uyma ve yolcu seçip seçmediklerine yönelik kontroller yapıldı. Yapılan denetimlerde kurallara uymadığı tespit edilen belgeleri eksik olan dört taksi sürücüsüne toplam 4 bin lira para cezası kesildi.



Mecidiyeköy'de durdurulan taksinin ruhsatı askıya alındığı halde trafiğe çıktığı belirlendi. Daha sonra üç taksi, çekici yardımıyla Yediemin Otoparkı'na götürüldü.



BAZI SÜRÜCÜLER GENELGEDEN HABERSİZ



Mecidiyeköy'de durdurulan bazı sürücüler genelgeden haberdar olmadıklarını söyledi. Denetimlerde durdurulan taksi sürücüsü, "Genelgeden haberim yok. Müşteri almama gibi bir sıkıntım yok. Bu işi yapıyorsanız hizmet vermek zorundasınız. Bu yakada problem var, Anadolu Yakası'nda bu problem yok" diye konuştu. Bir başka sürücü de genelgeden haberdar olmadığını söyleyerek, kendisinin kurallara uyduğunu belirtti.