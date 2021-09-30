Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Gündem Haberleri İstanbul'da taksicilere yeni taksi genelgesi denetimi
Giriş Tarihi: 30.9.2021 08:49

İstanbul'da taksicilere yeni taksi genelgesi denetimi

MUSTAFA KAYA MUSTAFA KAYA
İstanbul’da taksicilere yeni taksi genelgesi denetimi

İstanbul’da son günlerde taksicilere yönelik şikayetlerin artması üzerine yakın mesafe gitmeyen veya belgeleri eksik olan taksicilere yönelik İstanbul genelinde bir denetim uygulandı. Belgesi olmayan taksilere ceza kesilip tçekici ile otoparka götürüldü.

İçişleri Bakanlığı tarafından 81 il valiliğine 'taksi denetimleriyle' ilgili genelge gönderilmişti. Genelgeye göre polis ekiplerince ticari taksilerin yolcuyu almadığının tespit edilmesi halinde trafikten men dahil, sürücüler hakkında yasal işlem yapılacak. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'ne bağlı polisler, Kadıköy, Şişli ve Fatih'te oluşturulan kontrol noktalarında taksicileri denetledi. Yapılan denetimlerde durdurulan taksilerdeki sürücülerin belgeleri incelendi. Uygulama kapsamında ayrıca taksi şoförlerinin emniyet kemeri takma, taksimetre açma, trafik kurallarına uyma ve yolcu seçip seçmediklerine yönelik kontroller yapıldı. Yapılan denetimlerde kurallara uymadığı tespit edilen belgeleri eksik olan dört taksi sürücüsüne toplam 4 bin lira para cezası kesildi.

Mecidiyeköy'de durdurulan taksinin ruhsatı askıya alındığı halde trafiğe çıktığı belirlendi. Daha sonra üç taksi, çekici yardımıyla Yediemin Otoparkı'na götürüldü.

BAZI SÜRÜCÜLER GENELGEDEN HABERSİZ

Mecidiyeköy'de durdurulan bazı sürücüler genelgeden haberdar olmadıklarını söyledi. Denetimlerde durdurulan taksi sürücüsü, "Genelgeden haberim yok. Müşteri almama gibi bir sıkıntım yok. Bu işi yapıyorsanız hizmet vermek zorundasınız. Bu yakada problem var, Anadolu Yakası'nda bu problem yok" diye konuştu. Bir başka sürücü de genelgeden haberdar olmadığını söyleyerek, kendisinin kurallara uyduğunu belirtti.

ARKADAŞINA GÖNDER
İstanbul'da taksicilere yeni taksi genelgesi denetimi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA