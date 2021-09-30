MSB paylaştı! Mehmetçik, hedefleri tam isabetle vurdu

Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabı Twitter'dan yapılan paylaşımda, şu ifadelere yer verildi:

"3'üncü Ordu Komutanlığı, 'Hava Savunma Silahları ile Kara Hedeflerine Atış' eğitimleri icra etti. Mehmetçik, hedefleri tam isabetle vurarak imha etti"