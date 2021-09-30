MSB paylaştı! Mehmetçik, hedefleri tam isabetle vurdu

Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabı Twitter'dan yapılan paylaşımda, şu ifadelere yer verildi:
"3'üncü Ordu Komutanlığı, 'Hava Savunma Silahları ile Kara Hedeflerine Atış' eğitimleri icra etti. Mehmetçik, hedefleri tam isabetle vurarak imha etti"
3'üncü Ordu Komutanlığımız, "Hava Savunma Silahları ile Kara Hedeflerine Atış" eğitimleri icra etti. Mehmetçik, hedefleri tam isabetle vurarak imha etti.#MSB #TSK pic.twitter.com/zYMbaAnDe0— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) September 30, 2021