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Giriş Tarihi: 30.9.2021 18:54

MSB paylaştı! Mehmetçik, hedefleri tam isabetle vurdu

MSB paylaştı! Mehmetçik, hedefleri tam isabetle vurdu

Milli Savunma Bakanlığı, “Hava Savunma Silahları ile Kara Hedeflerine Atış” eğitimlerinde Mehmetçik'in hedefleri tam isabetle vurduğunu açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabı Twitter'dan yapılan paylaşımda, şu ifadelere yer verildi:

"3'üncü Ordu Komutanlığı, 'Hava Savunma Silahları ile Kara Hedeflerine Atış' eğitimleri icra etti. Mehmetçik, hedefleri tam isabetle vurarak imha etti"

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MSB paylaştı! Mehmetçik, hedefleri tam isabetle vurdu
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