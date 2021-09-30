PKK için zemin hazırlıyorlar

AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan
, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında 17 Temmuz'da çalışmalarına ara veren parlamentonun, yarın açılacağını anımsattı. Bu yasama yılında Meclis gündemine gelecek düzenlemeler hakkında bilgi veren Özkan, "İklim değişikliğiyle mücadeleyi içeren Paris İklim Anlaşması
'nı, spor kulüplerine yönelik düzenlemeleri içeren kanun, Siyasi Partiler Kanunu
, dezenformasyon ve nefret söylemiyle mücadele amacıyla sosyal medyaya yönelik düzenlemeler içeren kanun tekliflerimizi, Yargı Reformu Strateji Eylem Planı
'mız kapsamındaki yeni yargı reformu paketlerini Genel Kurul gündemine alacağız. Sosyal medya alanında yapılan yayınlar, vatandaşlarımızın haber alma hak ve özgürlüğünü tehdit etmektedir. Yalan dolan haberlerle vatandaşlarımızın yaşadığı sıkıntılar bizim gündemimizde. Haber alma hak ve özgürlüğü, doğru habere ulaşma hakkıdır" dedi.
YENİ BİR OYUN SÜRECİ
Özkan, HDP
'nin geçtiğimiz günlerde açıkladığı ittifak bildirisine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Özkan, "Mesele Kürt vatandaşlarımızın hak ve özgürlükler konusunda mağduriyet yaşaması değil, PKK'nın meşruiyet kazanmasından ibaret olan algı operasyonuyla karşı karşıyayız. Kurdukları karanlık ve gizli ittifakla milletimizin desteğini alamayacağını bildikleri için yeni bir oyun süreciyle karşı karşıyayız. Yapmaya çalıştıkları, terörün meşrulaştırılmasıdır. Yapmaya çalıştıkları, milletin iradesini karanlık ve gizli kapaklı odalarda yaptıkları toplantılarla kendi aralarında pazarlığa çıkarmaktadır. Tutum belgesinin her bir satırına baktığımızda güzel bir ambalaj içerisine sarılmış terörün meşrulaştırılmasını görüyoruz. Sizin güçlü demokrasi beklentiniz varsa, belediye başkanlarınız Kandil'in gösterdiği eş başkanlarına niye devrettiniz?" diye konuştu.