PKK’ya SİHA ile bir darbe daha

İçişleri Bakanlığı
koordinesinde Jandarma Genel Komutanlığı
ile Emniyet Genel Müdürlüğü
birimlerince gerçekleştirilen Eren operasyonlarıyla terör örgütü PKK'ya darbe vurulmaya devam ediyor. Eren-13 operasyonları kapsamında Şırnak
merkez Bestler- Dereler kırsalında Jandarma Bölge Komutanlığı
koordinesinde, Jandarma Özel Harekat birimlerince tespit edilen 2 PKK/KCK terör örgütü üyesi, Jandarma SİHA ve Hava Kuvvetlerinin desteğiyle etkisiz hale getirildi.
Irak
'ın kuzeyindeki Pençe Yıldırım operasyon bölgesinde 1 PKK'lı, Fırat Kalkanı
bölgesinde 2 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi. Milli Savunma Bakanlığı
'ndan yapılan açıklamada, "Mehmetçiğin nefesi, teröristlerin ensesinde. Irak'ın kuzeyindeki Pençe Yıldırım operasyon bölgesinde tespit edilen bir PKK'lı terörist ile Fırat Kalkanı bölgesinde tespit edilen 2 PKK/YPG'li terörist kahraman komandolarımızın müdahalesiyle etkisiz hale getirildi" denildi.