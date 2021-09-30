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Giriş Tarihi: 30.9.2021

PKK’ya SİHA ile bir darbe daha

ÖMER ÇETİN ÖMER ÇETİN
PKK’ya SİHA ile bir darbe daha
İçişleri Bakanlığı koordinesinde Jandarma Genel Komutanlığı ile Emniyet Genel Müdürlüğü birimlerince gerçekleştirilen Eren operasyonlarıyla terör örgütü PKK'ya darbe vurulmaya devam ediyor. Eren-13 operasyonları kapsamında Şırnak merkez Bestler- Dereler kırsalında Jandarma Bölge Komutanlığı koordinesinde, Jandarma Özel Harekat birimlerince tespit edilen 2 PKK/KCK terör örgütü üyesi, Jandarma SİHA ve Hava Kuvvetlerinin desteğiyle etkisiz hale getirildi.
Irak'ın kuzeyindeki Pençe Yıldırım operasyon bölgesinde 1 PKK'lı, Fırat Kalkanı bölgesinde 2 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi. Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Mehmetçiğin nefesi, teröristlerin ensesinde. Irak'ın kuzeyindeki Pençe Yıldırım operasyon bölgesinde tespit edilen bir PKK'lı terörist ile Fırat Kalkanı bölgesinde tespit edilen 2 PKK/YPG'li terörist kahraman komandolarımızın müdahalesiyle etkisiz hale getirildi" denildi.
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PKK’ya SİHA ile bir darbe daha
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