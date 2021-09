Sağlık çalışanları İBB’yi protesto etti

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) yönetimi Haziran ayı itibariyle Kovid-19 pandemisinde en önde mücadele eden sağlık ve Mezarlıklar Müdürlüğü çalışanlarına tanınan İSPARK otoparklarından ve toplu taşıma araçlarından ücretsiz faydalanma hakkı sonlandırıldı.



Temmuz ayı meclis oturumunda AK Parti ve MHP grupları mecliste sağlık çalışanlarına muafiyet tanınması kararı CHP ve İYİ Parti gruplarının hayır oylarına karşın oy çokluğu ile kabul edildi. Ancak meclisin aldığı karar İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu tarafından veto edildi.



31 ARALIK'A KADAR UZATILDI



1 aylık tatil sonrasında Eylül ayında toplanan meclis oturumunun 3'üncü bileşiminde Cumhur İttifakı İBB Başkanı İmamoğlu tarafından veto edilerek meclise iade edilen sağlık ve mezarlıklar müdürlüğü çalışanlarına tanınan ücretsiz otopark ve toplu taşıma muafiyetini tekrar ele aldı. AK Parti ve MHP grubu sağlıkçılara muafiyetin tanınması konusunda evet oyu verirken, CHP ve İYİ parti grubu hayır oyu vererek muhalefet etti.

Yapılan oylamada sağlık çalışanlarının toplu taşımada ve İSPARK otoparklarını ücretsiz kullanma muafiyeti 31 Aralık 2021'e kadar ısrar karar olarak uzatıldı.



İBB Başkanı İmamoğlu'nun 1 aydır yürürlüğe koymadığı meclis kararı nedeniyle Mezarlıklar Müdürlüğü çalışanları ve sağlıkçılar bugün sabah saatlerinde İBB'nin Saraçhane'deki başkanlık binası önünde toplanarak protesto etti. Pandeminin henüz bitmediğini ifade eden sağlıkçılar meclis tarafından alınan kararın İBB Başkanı tarafından yürürlüğe konmasını talep etti.



'İMAMOĞLU'NUN REDDETME GEREKÇESİ NEDİR?'



Saraçhane'deki İBB binası önündeki eylemde grup adına açıklamayı, SAĞLIK-SEN İstanbul 1 No'lu Şube Başkanı Zafer Caner yaptı. Caner, "Pandemi hala devam ediyor, ancak ücretsiz ulaşım ve otopark desteği sona erdi. Soruyoruz: Salgın etkisini kaybetti mi? Hayır. Her gün yüzlerce insan bu hastalıktan can veriyor mu? Evet. O halde Ekrem İmamoğlu'na soruyoruz. Belediye meclisinin salt çoğunlukla defalarca önünüze getirdiği "ücretsiz uygulama devam etsin" teklifini reddetme gerekçeniz olan "pandemi bitti" argümanını size kim söylettiriyor?" dedi. SAĞLIK-SEN üyeleri gerçekleştirdikleri basın açıklamasının ardından ellerindeki kırmızı kartları gösterdi. Belediye binasına yürümek isteyen grup ile polis arasında kısa süreli gerginlik yaşandı.



1 EKİM'DE YÜRÜRLÜKTE OLACAK



İBB Beyaz Masa, ise sosyal medyada yöneltilen eleştiriler sonrasında "Sağlık çalışanları 1 Ekim tarihi itibariyle 31 Aralık'a kadar toplu ulaşım ve otopark hizmetlerinde ücretsiz kullanım hakkına sahip olacaklardır" açıklamasında bulundu.