Sağlıkçılardan Ekrem İmamoğlu’na kırmızı kart! Saraçhane’de protesto ettiler

BİR SERZENİŞ DE CHP VE İYİ PARTİ'YE

Cener "Bir serzeniş de İBB Meclisi'nde görev yapan CHP'li ve İYİ Parti'li üyelere yapacağız. Tarihteki en uzun şerhi düşmek için sağlık çalışanlarını mı buldunuz Allah aşkına? Bu sağlık çalışanları size ne yaptı ki basit bir işleri için daha önce bir teklife düşmediğiniz uzunlukta ve detaylı bir şerh yazısı yazdınız bu teklife?" Israrlı vetonuz nedendir?" dedi.