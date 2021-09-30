Son dakika haberi: Okula gidilen gün sayısı azalacak mı? Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer’den yüz yüze eğitim açıklaması

Son dakika haberleri: Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, katıldığı programda eğitim gündemine dair önemli açıklamalarda bulundu, "Okullar kapanacak mı?", "Okula gidilen gün sayısı azalacak mı?" sorularına yanıt verdi.
SON DAKİKA: OKULA GİDİLEN GÜN SAYISI AZALACAK MI?
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, sistem belli bir takvim içinde işlediğini belirterek, "Sorunlu sınıflar 14 gün ara verdi, sonra yeniden devam ettiler. Müdahale problemin olduğu yerde yapılacak. Vaka olan yerlerde ara veriyoruz. Bizde örneğin aşı zorunlu değil gönüllüğe dayalı. Bazı ülkelerde öğretmenler için aşı zorunlu. Bizim geliştirdiğimiz sistemde okul kapatma yok, sınıf kapatma var." ifadelerini kullandı.
"ŞU ANDA TOPLUMDA EN GÜVENİLİR YER OKULLAR"
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıkladığı verileri değerlendiren Bakan Özer, "Bakan Koca'nın açıkladığı veriler, dünya ile paralel. Amerika'da yayınlanan veriler, aslında yüz yüze eğitim için olan kaygılar, beklenenin çok daha altında. Şu anda Amerika'da okulların yüzde 2'si kapalı. Şunu net olarak göstermek lazım, şu an toplumda en güvenli yerler okullar." dedi.
"KAPANAN SINIFLAR GÜN GEÇTİKÇE AZALIYOR"
Bakan Özer, şu ifadeleri kullandı:
"Toplumda vakalar arttığı zaman bizim kapanan sınıflarımız da artıyor tabi. Bulaşın okuldan kaynaklandığı ile ilgili bir veri yok. Virüs okulu seçmiyor. Önemli olan kurallara uymak.
Negatife düşme sıklığı giderek artıyor. Kapanan sınıflar gün geçtikçe azalıyor. Türkiye'de kapanan sınıf oranları düşük. Türkiye'de kapanan sınıf oranları düşük. Toplumdaki artan vaka sayıları gecikmeli olarak yansıyor tabloya. Bu oran gittikçe düşüyor.
Önemli olan açık olan okulların varlığını sürdürmesi. Öğrencilerimizin çoğu aşılanmış. Ne aşı ne PCR zorunluluğu var, buna rağmen öğrenciler okulda kalabilmek için aşılarını olmuşlar.
Kalabalık sınıflarda süre azaltılabilir. Ama şöyle bir şey yok, tüm okullarda ders sürelerini azaltıyoruz. Çok olağanüstü bir koşul olursa zaten sadece bu okullar etkilemez, tüm toplumu etkiler. Süreci yerel paydaşlarımızla yönetmeye devam edeceğiz. Okullar kapanmayacak."