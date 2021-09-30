Son dakika: Kritik MGK toplantısı! Hangi kararlar alınacak? Masada İdlib var...

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin ile gerçekleştirdiği Soçi Zirvesi'nden döner dönmez Milli Güvenlik Kurulu'nu topluyor. Başkan Erdoğan ve MGK üyeleri İdlib'de artan saldırılar, terörle mücadele ve Doğu Akdeniz'i ele alacak.

EN SICAK GÜNDEM: İDLİB

MGK'nın en sıcak gündemi şüphesiz İdlib olacak. Yüz binlerce Suriyelinin ikamet ettiği İdlib'de Esad rejiminin saldırıları giderek artıyor. Sivillere yönelik saldırılar Soçi mutabakatını ihlal ediyor. Başkan Erdoğan, İdlib konusunu dün Rusya Devlet Başkanı Putin ile de masaya yatırdı ve mutabakata uyma çağrısı yaptı. Bugün de MGK üyeleri son gelişmeleri değerlendirecek. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın son gelişmeleri sunum ile aktarması bekleniyor.

TERÖRLE MÜCADELE DE MASADA

Terörle mücadele operasyonları masadaki bir diğer başlık. PKK, FETÖ ve DEAŞ başta olmak üzere terör örgütleri ile mücadeleye ilişkin bir değerlendirme yapılacak.

Yurt içindeki Eren operasyonları ile Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Yıldırım ve Pençe-Şimşek operasyonlarında gelinen son durum ele alınacak.

DOĞU AKDENİZ BİR DİĞER BAŞLIK

Ege, Kıbrıs ve Doğu Akdeniz'deki gelişmeler de MGK toplantısında konuşulacak.

Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin uluslararası hukuktan kaynaklanan haklarının korunmasına yönelik çalışmalar değerlendirilecek.

Beştepe'deki toplantının ardından yazılı açıklama yapılacak.