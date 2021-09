Suriye’de barış Türkiye-Rusya ilişkilerine bağlı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Soçi 'deki tarihi buluşması dün gerçekleşti. Erdoğan, "TC-TRK" uçağı ile dün saat 12.15'te, Rusya'nın Soçi kentine geldi. Soçi Uluslararası Havalimanı'nda, Krasnador Bölge Vali Yardımcısı Aleksandr Ruppel , Soçi Belediye Başkanı Aleksey Kopaygorodskiy Rusya Dışişleri Bakanlığı Devlet Protokolü Genel Müdürü İgor Bogdaşev , Türkiye'nin Moskova Büyükelçisi Mehmet Samsar Novorossisk Başkonsolosu Fırat Bayar ve büyükelçilik personeli tarafından karşılandı. Başkan Erdoğan ile MİT Başkanı Hakan Fidan , Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da Soçi'ye geldi. Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Devlet Başkanlığı Resmi Konutu'nda bir araya geldi. Görüşmenin basına açık bölümünde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan özetle şunları söyledi.Kovid-19 birçok dostu birbirinden ayırdı. Tüm tedbirleri almamıza rağmen mücadele çok zor şartlarda devam ediyor. Dünyada Kovid'den ölenlerin sayısına baktığınızda 4 milyon 700 bini geçiyor. Tüm tedbirleri almamıza rağmen mücadelemiz çok zor şartlarda devam ediyor. Daha önce planladığımız yüz yüze görüşmeyi gerçekleştirmekten memnuniyet duyuyorum.Türkiye'de yaşanan yangınlarla mücadelede de verdiği destekten dolayı Putin'e teşekkür ederim. Yangın söndürme çalışmaları sırasında hayatını kaybeden Rus pilotlar için başsağlığı diliyorum. Gerçekten dostlar bu tür zor günlerde belli oluyor.Savunma sanayinde beraber attığımız adımlar var. Bunu da ayrıca zaten konuşmamızda fayda var. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu 'nda da malum zevat hep bize bazı konuları özellikle sordular. Biz de onlara zaten gereken cevabı verdik. Çünkü attığımız adımlardan geri dönmemiz mümkün değil. Özellikle şuna inanıyorum yani bizim Türkiye-Rusya ilişkilerinde her geçen gün çok daha güçlenerek devam etmemizde çok büyük faydalar var.Suriye ile ilişkili birlikte attığımız adımlar büyük önem arz ediyor. Oranın da barışı yine Türkiye-Rusya ilişkilerine bağlı.Siyasi, askeri, ekonomik ve ticari alanlarda Türkiye-Rusya ilişkileri çok farklı şekilde kendini gösteriyor. Ticaret hacminde kısmi bazı iniş çıkışlar olsa da şu an gayet iyi bir durumda. Ben daha da iyi bir konuma geleceğine inanıyorum. Özellikle turizmde vermiş olduğunuz destek sebebiyle de çok çok teşekkür ediyorum. Rus dostlarımızın Türkiye'yi tercih edişlerinden dolayı da minnettarız.Akkuyu Nükleer Santrali'nin inşaatı sürüyor ve belirlenen zamanda da bitecek. Önümüzdeki yıl öyle zannediyorum ki birinci ünitenin açılışını yapabileceğiz. Yoğun bir çalışma var. Şu anda burada 13 bin insan çalışıyor, bunların 10 bini Türk, 3 bini Rus, ama bunların hemen hemen tamamına yakını da Rusya'da eğitim aldı. Bu da tabii yine aramızdaki ilişkilerin pekişmesini sağlıyor.RUSYA Devlet Başkanı Vladimir Putin, Başkan Erdoğan'la Soçi buluşmasının basına açık bölümünde özetle şunları söyledi:Kovid-19 salgını nedeniyle Erdoğan ile 1.5 yıldır yüz yüze görüşemedik. Buna rağmen sürekli temas halinde olduk. İkili ilişkilerimizin yoğun ve olumlu şekilde gelişmesinden gayet memnunum.İkili ticaret hacminde geçen yıl yüzde 20 gibi önemli düşüş kaydedildi. İkili ticaret hacmimiz bu yılın ilk 9 ayında yaklaşık yüzde 50 arttı. Pandemi döneminde kaybettiklerimizi telafi etmekle kalmadık, yüzde 30'dan fazla bir önemli bir artış da sağladık.Erdoğan ile görüşmelerimiz her zaman sorunsuz geçmiyor ancak ilgili kurum ve kuruluşlarımız uzlaşı bulabiliyor.: Türkiye ile Rusya arasındaki karşılıklı yatırımlar artarak devam ediyor. Türkiye'nin Rusya yatırımları toplam 1.5 milyar, Rusya'nın Türkiye yatırımları 6.5 milyar dolara ulaştı. Büyük projelerin hepsi planlı şekilde devam etmekte.Türkiye'ye, oradan da güney Avrupa ülkelerine yönelik TürkAkım doğal gaz boru hattı sorunsuz çalışıyor. Bu büyük ve önemli projeye, hem Türk halkı hem de Rusya'nın çıkarlarına uygun şekilde verdiği katkılardan dolayı Erdoğan'a teşekkür ederim.Rusya ile Türkiye'nin işbirliği uluslararası arenada başarılı bir şekilde sürüyor. Burada hem Suriye hem de Libya ile ilgili tutumlarımızı kastediyorum. Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki sınırda Rus-Türk ateşkesi kontrol merkezi aktif bir şekilde çalışıyor. Bu iş birliğimiz hem ateşkesin sağlanmasında hem de ilerideki daha sağlam kalıcı bir barışın sağlanmasına yönelik önemli bir unsurdur.: Bu yılın ilk 9 ayı içerisinde 2.5 milyon Rus turist Türkiye'ye gitti. Bu elbette koronavirüs ile mücadelemizde iş birliğimize de bağlı. Bu istikametteki çalışmalar olumlu ve iyi tempoda gelişiyor.RUS lider Vladimir Putin, Soçi'de yaptığı görüşme sonrasında devlet başkanlığı rezidansının önünde uğurlama yaparken Erdoğan ile bir süre ayak üstü sohbet etti.Kendisinin yanında çalışan 30 kadar kişinin Kovid-19 nedeniyle hastalandığını anlatan Putin, en yakınında 24 saat çalışan bir kişi dahil bunların üçüncü doz Kovid-19 aşısını geç yaptırması nedeniyle virüs kaptığını kaydetti. Buna rağmen kendisine bir şey olmadığını anlatan Putin, antikorunun çok yüksek olduğunu söyledi.Başkan Erdoğan'ın antikor sayısının kaç olduğunu sorması üzerine Putin, 15 veya 16 olduğunu ancak tam hatırlamadığını dile getirdi. Erdoğan'ın bu miktarın oldukça düşük olduğunu, kendisinin antikor sayısının 1000'in üzerinde olduğunu söylemesi üzerine Putin, antikor hesaplamalarındaki farklılıktan dolayı bu rakamların değişik olduğunu, kendisinin yüksek antikor sahibi olduğunu yineleyerek "Benim antikorum yüksek. Virüs kapan kişi ile gün boyu beraber olmamıza rağmen hasta olmadım" ifadelerini kullandı. Putin'in Erdoğan'a 3'üncü aşıyı Rus "Sputnik" aşısı olmasını tavsiye etmesi üzerine Erdoğan, "Onu ben de BioNTech olarak aldım" dedi. Putin, Erdoğan'a bir dahaki sefere Sputnik yaptırmasını tavsiye etti.Erdoğan ile tokalaşırken Putin, "Ziyaret için teşekkür ederim. Görüşme çok yararlı ve kapsayıcı geçti. Temasta olacağız" ifadelerini kullandı.BAŞKAN Recep Tayyip Erdoğan, Soçi'deki tarihi buluşma sonrası Twitter hesabından, "Mevkidaşım Putin ile verimli bir görüşme gerçekleştirerek Soçi'den ayrıldık." paylaşımında bulundu. Erdoğan, paylaşımında Putin'le fotoğrafına da yer verdi.BAŞKAN Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Putin 2019 başından Mart 2020' ye kadar 10 görüşme gerçekleştirmişti. Pandemi sonrası ilk yüz yüze görüşme olan Soçi'deki 11'inci buluşma 2 saat 45 dakika sürdü.