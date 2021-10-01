11 aydır kapalı, bir çivi bile çakılmadı

Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne ait Türkiye'nin ilk modern Buz Pateni Tesislerindeki esnafların Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından gönderilen tahliye yazısının ardından endişeli bekleyişleri sürüyor. 11 aydır kapalı olan BELPA Buz Pateni Tesisleri'nde Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş esnafın tüm ricalarına ve defalarca görüşme taleplerine randevu vermedi. Belpa esnafı, "Neden bizi ekmeğimizden etmek istiyor Mansur Yavaş? Kimsenin ekmeği ile oynamayacağız, esnafa destek vereceğiz derken bizi neden tahliye etmek istiyor" sorusunu sordu. Simlerinin açıklanmasını istemeyen işyeri sahipleri SABAH'a şu açıklamayı yaptı:





"İL MÜDÜRLÜĞÜNÜN KİRACISI OLMAK SUÇ MU?"



"Belpa yöneticileri, 'Siz İl Müdürlüğünün (Spor) kiracısısınız, sizi istemiyoruz ,sizi çıkartacağız ,buraları kendimiz değerlendireceğiz' diyerek sözleşmelerimiz olduğu halde işgalci yazısı göndererek tahliyemizi istediler. Bizim sözleşmelerimiz var, hukuksal haklarımız var. Biz kime ne yaptık? Neden çıkalım? Başkan bey sesimizi duysun randevu versin konuşalım derdimizi anlatalım. Ona farklı anlatılıyor bizim durumumuz. İl müdürlüğünün kiracısı olmak suç mu? 11 aydır tesis kapalı, ekmeğimizden olduk, derdi evine ekmek götürmek olan esnaflar zaten salgından büyük darbe almışken bir de tesisin kapatılarak gelirimizin hepten yok edilmesi başkan beyin içine nasıl siniyor?

Üstelik bir esnafımız engelli statüsündedir. Asıl dertleri bizi çıkarmak yerine, boşu boşuna bekleyen bu tesisi biran evvel açıp ekmeğimizi kazanmamıza yardımcı olmalılar. Her yere borcumuz var. Bir tesis kapalı iken oradaki esnaf beş kuruş kazanamazken Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş bizi nasıl görmezden geliyor? Bizim de herkes gibi tek derdimiz çoluğu uzun çocuğumuzun rızkını kazanmak. Lütfen Başkan Belpa esnafına sahip çıksın, en süratli şekilde tesisin en öncelikli işleri yapılarak bir an evvel hizmete açılsın hem sporcu ve halkımız tesisten faydalansın hem de esnaflar işine dönsün. Sözleşmelerimiz yenilensin. Sporcuların sesini duyan başkanımız bizim de sesimizi duysun. Belpa esnafı çözüm istiyor.Bizim uygun şartlarla , varsa birlikte şartları iyileştirerek kiracılığımızın devamından başka bir isteğimiz yoktur. Başkan birçok tv programında 'Ankaralıya eşit hizmet' demişti 'esnafa destek vereceğiz' demişti.Destek bu mu?.Biz Ankara esnafı olarak imtiyaz istemiyoruz, kiracılığımız devam ettirilsin, ekmeğimizle oynanmasın yeter."





ESNAF: TESİSTE OYALAMA VAR



Belpa Buz Pateni Tesisleri'nin 11 aydır kapalı olması ile ilgili açıklamalar yapan işyeri sahipleri şu iddiaları dile getirdiler:





"Tesis 11 aydır boşuna bekliyor. 'Tesiste tadilat yapılacak' denildi, hiçbir şey yapılmadı. Belpa yöneticileri bizi burada istemediklerini açıkça söylüyorlar. Tadilat kapsamını ihtiyaç olmadığı halde büyütüyorlar. Kapsamlı tadilat ile bizi çıkarmak için uğraşıyorlar. Bu tesisin önemli makina boru pist ve çatısı 6 yıl önce yenilenmişti, eksiklikleri var ama bu kadar büyük tadilata gerek yok. BELPA yöneticilerinden Çağrı Durak'ın, yapılmış olan önemli tadilatların tekrar yapılmasını istemesinin nedeni ne olabilir? 5 yıl önce yenilenen çatı gibi,makina ve tesisat değişimi gibi... Başkan bey bunu neden araştırmıyor? Mansur Yavaş televizyonda katıldığında Belpa ile ilgili soruya 'düğün salonu kafe kiracısını tahliye ettik.'diye yanıt verdi. Fakat öyle bir tahliye yok. Bu tesisle ilgili birçok şeyden haberi yok. Bizi dinlerse anlatırız. Tesiste 2 milyon dolarlık tadilattan bahsediliyor. Bu paraya yeni tesis yapılır. Kısaca ve özetle burada büyük bir ihmal ve hata söz konusu, lütfen başkan bey bize randevu versin, dinlesin, aksi halde tarihe ekmekle oynayan başkan olarak geçecektir...