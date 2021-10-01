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Giriş Tarihi: 1.10.2021 10:21

Ankara merkezli FETÖ operasyonunda 11 şüpheli gözaltına alındı

AA
Ankara merkezli FETÖ operasyonunda 11 şüpheli gözaltına alındı

2012'de düzenlenen Jandarma Astsubay Temel Eğitim Kursu sorularını FETÖ üyelerine dağıttığı tespit edilen 12 şüpheliden 11'i, 9 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarla gözaltına alındı.

Ankara Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ üyeleri tarafından, 2012'de düzenlenen Jandarma Astsubay Temel Eğitim Kursu (JATEK/JANA) sorularının ele geçirilerek örgüt mensuplarına dağıtılmasının uzman raporları ve etkin pişmanlıktan yararlanan şüphelilerin itirafları sonucu tespit edilmesinin ardından çalışma başlattı.

Kimlikleri tespit edilen 12 şüphelinin yakalanması amacıyla Ankara merkezli 9 ilde sabah erken saatlerde başlatılan eş zamanlı operasyonlarda 11 kişi gözaltına alındı.

Firari bir şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

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Ankara merkezli FETÖ operasyonunda 11 şüpheli gözaltına alındı
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