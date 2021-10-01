Annelerin eyleminde 760’ıncı gün

Terör örgütü PKK tarafından tarafından kaçırılan ya da kandırıp dağa götürülen çocuklarını kurtarmak için HDP İl binası önünde evlat nöbeti tutan ailelerin eylemi 760'ıncı gününe girdi. Şuana kadar 32 kişinin ailesine kavuştuğu ve PKK'nın tüm tehditlerine rağmen süren eyleme katılım da devam ediyor. Bir ailenin daha katıldığı eylemde sayı 236'ya yükseldi.

Anne Emine Atay, 7 yıl önce 15 yaşında kaçırılan kızı Merve Atay için Diyarbakır annelerinin eylemine katıldı. Kızı Merve'nin çocuk yaşta kandırılıp dağa kaçırıldığına dikkat çeken anne Emine Atay, annelerin çocuklarına kavuştuğunu görünce eyleme katılmaya karar verdiğini söyledi. Çocuğunu HDP'lilerin dağa gönderdiğini belirten anne Atay, kızı Merve'yi HDP'den istemek ve hesap sormak için eyleme geldiğini söyledi. Anne Emine Atay, eylemdeki diğer anneler tarafından zılgıt ve alkışlarla karşılandı.