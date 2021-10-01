İstanbul'un Beykoz İlçesi'nde bulunan Ortaçeşme Mahallesi sınırları içindeki tarihi Beykoz Çayırı'nın "Millet Bahçesi" olması için Beykoz Belediyesi tarafından bir proje geliştirildi. Hazırlanan proje için imar değişikliği teklifi eylül ayında İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclis gündeminde oy çokluğuyla kabul edildi.

İMAMOĞLU BEYKOZ MİLLET BAHÇESİ KARARINI VETO EDEREK ENGELLEDİ

Her fırsatta engellendiğini iddia eden İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Beykoz Millet Bahçesi için İBB Meclis kararı çıkmasına rağmen kararı veto ederek engelledi. Beykoz Belediyesi'nin resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada "Beykoz Millet Bahçesi" ile ilgili bir paylaşım yapılarak şunlar söylendi:



"Tarihi çayırımız aynı kalacak. Etrafındaki olumsuzluklar giderilecek. İzinsiz kullanılan kamu alanları Beykoz Halkı'na kazandırılacak. Bu sayede çayır alanımız 2,5 katına çıkacak' dedik, İBB tarafından veto edildi."

SIKÇA SORULAN SORULARA CEVAPLAR

Beykoz Belediyesi, "Beykoz Millet Bahçesi" projesi hakkında merak edilen sorulara cevabı "Sık sorduğunuz soruların cevapları video'muzda!" diyerek yanıtladı.



Videoda sorular ve cevaplar yer alırken, "Çayır bozulacak mı?" sorusuna cevaben "Mevcut çayır aynı kalacak. Hiçbir değişiklik yapılmayacak" denildi.



"Çayırın büyüklüğü ne kadar?" sorusuna yanıt olarak "Mevcut çayırın büyüklüğü 38 bin metre kare düzenlemeden sonra 93 bin metrekare olacak" ifadeleri kullanıldı.



"Nasıl düzenlemeler yapılacak?" sorusuna cevaben ise şunlar söylendi: "İzinsiz kullanılan kamu alanları düzenlenecek. Bu alanlar tekrar Beykoz halkına kazandırılacak."

Asıl kim engelliyor? “Engelleniyorum” diyen İmamoğlu, Beykoz Millet Bahçesi’ni veto ederek engelledi | Video

"MİLLETİN OLANI MİLLETE VERMENİN DERDİNDEYİZ!"

Beykoz Belediye Başkanı Murat Aydın ise İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Beykoz Millet Bahçesi kararını veto etmesinin ardından sosyal medya hesabından şu açıklamayı yaptı: "Milletin olanı millete vermenin derdindeyiz! Her şeyin en güzeli hemşehrilerimizin olsun istiyoruz. Hayata geçirmek istediğimiz çalışmanın; Tarihi Beykoz Çayırı'nı daha da güzelleştirmek için olduğunu, gerekirse hemşehrilerimize tek tek anlatacağız."

Başkan Aydın ayrıca "Beykoz Millet Bahçesi" projesini bir vatandaşa anlattığı anları gösteren bir videoyu sosyal medyadan paylaştı.