Başkan Erdoğan konuşma yapacak! Meclis bugün açılıyor

Başkan Erdoğan, öncelikle Meclis çatısı altında teröre karşı net durmanın, PKK ve FETÖ başta olmak üzere Türkiye'ye yönelik karanlık emelleri için çabalayan terör örgütleriyle topyekün mücadelede birlik ve beraberliğin önemini vurgulayacak. Yargı Reformu Strateji Eylem Planı'nın kapsamındaki yeni yargı reformu paketiyle ilgili çalışmalardan söz edecek olan Başkan Erdoğan, yargı alanında aksayan yönlerin giderileceğine, milletin şikayetçi olduğu her konunun çözümleneceğine, her ilde kurulacak sulh komisyonları gibi önemli reformlara değinecek.