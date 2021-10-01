Başsavcı Vekilinden eşsiz eser: Nefes

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcı Vekillerinden İhsan Kamil Akçadırcı 'Nefes' adlı bir şiir kitabına imza attı. 128 sayfadan oluşan kitap ise yıllar içinde yaşanmışlıkların bir ürünü.

ŞİİR DÜNYASININ EŞSİZ GÜZELLİĞİNE YOLCULUK

"Dizelerime ruh veren eşime ve birlikte büyüttüğümüz iki nefese" cümleleriyle eşi Duygu ve çocukları Ahmet Fırat ile Dursun Yiğit'e ithaf edilen şiir kitabı içinde aşk, sevda, vatan sevgisi, şehit ailelerine duyulan minnet ve çocuklara duyulan sevgiye dair birçok unsuru barındırıyor. Teması yaşamımıza dair birçok dinamiğe dokunan kitap, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcı Vekili İhsan Kamil Akçadırcı'nın dizeleriyle hemen herkesin kendi hayatından bir detay bulacağı, herkesi bir yerden alıp şiir dünyasının eşsiz güzelliğine yolculuk yaptıracak nitelikte.

ÖNEMLİ ALINTILAR

Öyle ki şiir kitabının önsözünde İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcı Vekili İhsan Kamil Akçadırcı, "Kendimi, düşünce ve duygularımı sanırım dizelerle daha iyi anlatabiliyorum. Ondan olsa gerek ki yine size dizelerden seslenmek istedim" diyerek bir giriş yapıyor. Akçadırcı'nın ikinci şiir kitabı olan 'Nefes'te Köroğlu'ndan Dadaloğlu'na, Mevlana'dan Aşık Mahzuni Şerif ve Abdurrahim Karakoç'a kadar birçok önemli isimden de alıntılar veriliyor. Bu duygu ve düşüncelerle şiirler okurlarına sunuluyor. Akçadırcı ayrıca kitaba sunuşlar yazarak katkıda bulunan Yargıtay Birinci Başkan Vekili Adem Albayrak ve avukat Hayati İnanç'a da teşekkürlerini iletiyor.

ELDE EDİLEN GELİR KÖY OKULLARINA

Yılların birikimi, hissettirdikleri ve yaşanmışlıklarıyla kaleme alınan şiir kitabının derinliklerinde ise okuyuculara her satırı okunmaya değer, kıymetli bir eser bırakıyor. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcı Vekili İhsan Kamil Akçadırcı'nın oğlu Dursun Yiğit Akçadırcı'nın babasına yazdığı 'Yiğit'ten Babasına' adlı şiir de yer alıyor. Çeşitli illüstrasyonlarla da zenginleştirilen kitapta El Bab'da yaşanan çatışmada şehit olan oğlu Gökhan Kılıç'ın haberini aldığı sırada yürekleri dağlayan baba Mehmet Kılıç'a ithafen de bir şiir bulunuyor. Kitaptan elde edilen gelir ise köy okullarına bağışlanıyor.