Bingöl’de PKK/KCK suçundan aranan 2 kişi yakalandı

Bingöl'de İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin düzenlediği operasyonda bölücü terör örgütü PKK/KCK silahlı terör örgütüne üye olduğu ve uyuşturucu madde ticareti yapan 2 şüpheli yakalandı.

Bingöl Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, İl Jandarma Komutanlığınca aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan operasyonda Diyarbakır 5.Ağır Ceza Mahkemesi, Diyarbakır 2.Sulh Ceza Hâkimliği ve Genç Sulh Ceza Hâkimliği tarafından bölücü terör örgütü PKK/KCK silahlı terör örgütüne üye olma ve uyuşturucu ticareti yapma suçundan aranan bir şüphelinin, Bingöl 1. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından yine uyuşturucu ticareti yapma suçundan aranan bir şüphelinin Bingöl'ün Genç ilçesi kırsalında saklandıkları evde yakalandığı bildirildi.

Yakalanan iki şüphelinin adli makamlarca tutuklanarak Bingöl M Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna gönderildiği öğrenildi.