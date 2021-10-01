Bir algı daha çöktü! Tarihi Rami Kışlası’nın iş makinesiyle yıkıldı yalanı ifşa oldu!

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) hakkında haberler paylaşan @ibb_haberleri isimli sosyal medya hesabı Kültür ve Turizm Bakanlığı'na bağlı olan, İstanbul'daki tarihi Rami Kışlası'nda ağır iş makinaları ile yıkım yapıldığını iddia ederek yıkımla alakalı video paylaştı. Birçok sosyal medya kullanıcısı bu görüntüyü izledikten sonra tepkisini dile getirdi. Ancak gerçek kısa sürede ortaya çıktı.

KURUL KARARIYLA SONRADAN YAPILMIŞ BÖLÜMLER YIKILDI



Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdür Yardımcısı Yahya Coşkun, bu Twitter hesabının paylaşımına anında cevap vererek tarihi niteliği ve özelliği olmayan sonradan yapılmış bölümlerin yıkıldığını açıkladı.

Coşkun, sosyal medya hesabından şunları söyledi: "Tarihi niteliği ve özelliği olmayan, sonradan yapılmış bölümler, kurul kararıyla yıkılmakta; tüm işler, onaylanmış projeler doğrultusunda ilerlemektedir. Nitekim dün Büyükşehir Belediyesi görevlileri de şantiyedeydi. İsteyen herkes gelip ne yapıldığını görebilir."





"GÖRÜNTÜ MOLOZLARIN ATILMASI"



Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü'nün resmi sosyal medya hesabından @ibb_haberleri isimli sosyal medya hesabının videolu paylaşımına açıklama geldi. Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü sosyal medya hesabından "Görüntü, Rami Spor'un soyunma odalarının ve idari binalarının molozlarının atılmasıdır. Sonradan yapılmış, mukavemetini yitirmiş ve tarihi niteliği olmayan bölümlerin, kurul kararıyla yıkılması, Rami'nin ihyası içindir. İsteyen gelip ne yapıldığını görebilir. @ibbhaberleri" ifadelerini kullandı.

"YİNE YALAN! TARİHİ OLMAYAN BÖLÜMLER YIKILDI! RAMİ KIŞLASI DA ÇOK GÜZEL OLACAK"

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un Danışmanı Selim Terzi de Rami Kışlası hakkındaki manipülasyon içeren görüntüler hakkında sosyal medya hesabından paylaşım yaparak, "Yine yalan! Hemde büyük yalan. Sonradan yapılmış mukavemetini yitirmiş ve tarihi niteliği olmayan bölümlerin kurul kararıyla yıkılması tabi ki gayet normal. Rami Kışlası da çok güzel olacak" dedi. Bu açıklamalara rağmen @ibb_haberleri isimli hesabın herhangi bir açıklamayı paylaşmaması ise dikkat çekti.