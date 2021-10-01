Türk Hava Yolları'nın 27 Eylül tarihinde İstanbul'dan kalkış yapan Şikago uçağında eşi ve üç çocuğuyla birlikte seyahat eden Faslı bir kadın yolcunun uçuşun ortalarında doğum sancıları tuttu.





Bunun üzerine harekete geçen kabin ekipleri kadın yolcuyu doğum için uçağın arka bölümüne alarak doğum hazırlıklarına başlarken uçakta da doktor anonsu yapıldı.

Gökyüzünde doğum! "Almahdi" Şikago uçağında dünyaya geldi | Video

Yapılan anonsun ardından uçakta seyahat eden Beyin ve Sinir Cerrahı Dr. Feridun Kubilay doğuma katılırken kadın yolcu sağlıklı bir erkek bebek dünyaya getirdi.





Yerden yaklaşık 10 bin metre yükseklikte dünyaya gelen bebeğe babası Almahdi isminin koyulmasına istersen, gerçekleşen doğumu kaptan pilotun anons yaparak yolculara duyurmasını istediği öğrenildi.



Bebeğin ve annenin durumunun iyi olması üzerine pilotlar uçuşa devam ederken uçağın Şikago'ya inişi sonrası anne ve bebeğinin kontrol amaçlı olarak hastaneye kaldırıldığı belirtildi.





Türk Hava Yolları'nın Ağustos ayında Dubai'den İngiltere'nin Birmingham kentine gerçekleştirdiği tahliye uçuşunda Afganistanlı Soman Noori isimli bir yolcu Havva isminde bir kız çocuk dünyaya getirmişti.





HANGİ ÜLKE VATANDAŞI?



Uçakta doğan bebeklerin hangi ülke vatandaşı olacağı konusunda bilenen bazı yanlışlıklar bulunuyor. Bu bebeklerin dünya vatandaşı olduğu bilgisi ise tamamen bir efsaneden ibaret.

Bu çeşit doğum olaylarında her ülke kendi kanunlarına göre ayrı değerlendirme yapıyor.

Bazı ülkeler kendi sınırları içinde doğan çocuklara anne ya da baba o ülkenin vatandaşı değilse vatandaşlık hakkı tanımıyor. Bazı ülkeler ise ailenin vatandaşlığının neresi olduğuna bakmaksızın vatandaşlık hakkı tanıyabiliyor.





ÖMÜR BOYU BEDAVA BİLET VAR MI?



Bir diğer yanlış bilinen konu ise uçakta doğan bebeklerin ömür boyu havayoluyla ücretsiz uçuş hakkı kazandığı efsanesi. Havada dünyaya gelenlere bedava uçuş verilmesi yönünde bir kural bulunmazken bu tür olaylar çok sık yaşanmadığı için tanıtım amaçlı olarak ilgili şirket çeşitli sürprizler yapabiliyorlar.