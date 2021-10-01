Gri kategorideki PKK bölge sorumlusu öldürüldü

EREN-13 Operasyonları kapsamında, geçen 22 Eylül'de, Şırnak
Bestler-Dereler bölgesinde, jandarma komando ve jandarma özel harekat birlikleri tarafından, SİHA ve Hava Kuvvetleri destekli düzenlenen operasyonda 2 PKK
'lı terörist etkisiz hale getirildi. Kimlik tespiti çalışmaları tamamlanan teröristlerden birinin, sözde Botan Eyaletinde sorumlusu "Zagros Cudi" kod adlı Mehdi Uysal
olduğu tespit edildi. Terörden arananlar listesinde gri kategori de 500 bin lira ödülle aranan teröristin, 2015-2016 yıllarında Şırnak Merkez İsmetpaşa ve Cumhuriyet mahallelerindeki çukur/barikat eylemlerine aktif olarak katıldığı tespit edildi.