İsrail polisi Filistinlilerin Mescid-i Aksa’ya girişini engelledi

Yüzlerce Filistinli, İsrail işgali altındaki Kudüs'ün yanı sıra Batı Şeria'dan da cuma namazı için Mescid-i Aksa'ya akın etti. İsrail polisi ise, cuma namazı için Mescid-i Aksa'ya giriş yapmak isteyen Filistinlileri engelledi.

Şam Kapısı, Hutta Kapısı ve Esbât Kapısı önünde kontrol noktaları oluşturan İsrail askerleri, Batı Şeria'dan gelen Filistinlilerin Mecid-i Aksa'ya girmelerine izin vermedi. Kudüs'te yaşayan Filistinlilerin Mescid-i Aksa'ya girişine ise yapılan kontrollerin ardından izin verildi.