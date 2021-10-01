Meclis bugün açılıyor

TBMM Genel Kurulu
, 27. Dönem 5. Yasama Yılı için bugün özel gündemle toplanacak. Meclis'te ilk tören Meclis Atatürk Anıtı
'nda yapılacak. Anıta çelenk konulacak, saygı duruşunda bulunulacak ve İstiklal Marşı okunacak. Meclis Genel Kurulu, saat 14.00'te özel oturumla toplanacak. TBMM Başkanı Mustafa Şentop
, birleşimi açmasının ardından sunuş konuşması yapacak. Şentop, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
'ı Genel Kurula takdim edecek, ardından İstiklal Marşı okunacak. Daha sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan, yasama yılı açılışı dolayısıyla milletvekillerine hitap edecek. Erdoğan'ın konuşmasının ardından Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer
yemin edecek. Genel Kurul, daha sonra başka konuyu ele almadan çalışmalarını tamamlayacak. Bu arada Meclis'in yasama yılı açılış programında, yeni tip koronavirüs salgınıyla mücadele önlemleri kapsamında bu yıl resepsiyon verilmeyecek. TBMM'de 5 Ekim Salı günü, siyasi partilerin grup toplantıları gerçekleştirilecek. Aynı gün Genel Kurulda Depreme Karşı Alınabilecek Önlemlerin ve Depremlerin Zararlarının En Aza İndirilmesi İçin Alınması Gereken Tedbirlerin Belirlenmesi Amacıyla Kurulan Meclis Araştırması Komisyonu Raporu
görüşülecek.