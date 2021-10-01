MGK, Suriye’de sivilleri hedef alan saldırılara karşı uyardı

Milli Güvenlik Kurulu
(MGK), Suriye'de özellikle sivilleri hedef alan saldırıların kalıcı ve sürdürülebilir çözümü engelleyeceğini bildirdi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan
başkanlığında dün Külliye'de toplanan MGK'nın ardından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
Toplantıda, milli birlik ve beraberliğimiz ile bekamıza yönelik her türlü tehdit ve tehlikeye karşı yurt içinde ve yurt dışında azim, kararlılık ve başarıyla icra edilen faaliyetler hakkında kurula bilgi sunulmuştur.
Suriye meselesine taraf ve müdahil olan aktörlerin Suriye halkının barış, huzur ve refaha kavuşması hususundaki mesuliyetleri üzerinde durulmuş, bilhassa sivilleri hedef alan ve istikrara zarar veren eylemlerin bölgedeki hassas dengeleri bozarak kalıcı ve sürdürülebilir çözüme ulaşılmasını engelleyeceğine işaret edilmiştir.
Türkiye'nin Ege, Doğu Akdeniz ve Kıbrıs
'a ilişkin meseleler ile düzensiz göç konusundaki iyi niyetli, yapıcı, çözüm odaklı teklif ve yaklaşımlarının göz ardı edilmesinin hem uluslararası hukuk ve hakkaniyet hem de AB'nin uzun vadeli menfaatlerinin hilafına olduğu belirtilmiş, Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum yönetiminin tek taraflı eylemlerine ve hasmane tutumlarına destek verilmesinin bölgedeki anlaşmazlıkları daha da derinleştireceğinin altı çizilmiştir.
Afganistan
'da yaşanan son gelişmeler neticesinde ortaya çıkan durum değerlendirilmiş, Türkiye'nin dost ve kardeş Afganistan halkının ülkelerinde müreffeh ve huzurlu bir hayata kavuşmasına yönelik Kabil Uluslararası Havalimanı'nın işletilmesi de dahil olmak üzere desteğini sürdüreceği vurgulanmıştır.
Afrika
kıtası genelinde artma ve yayılma eğiliminde olduğu müşahede edilen terör, iç çatışmalar ve siyası istikrarsızlıkların, Kıta'nın mazlum milletlerinin hak ettikleri refaha erişmesinin önündeki başlıca engelleri teşkil ettiği belirtilmiş: Türkiye'nin, Afrika'da güvenlik ve istikrarın tesisi ile kalkınmaya yönelik çabalara katkı sunmaya devam edeceği ifade edilmiştir.