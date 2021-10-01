Okula gidilen gün sayısı azalacak mı? Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer açıkladı...

"ŞU ANDA TOPLUMDA EN GÜVENİLİR YER OKULLAR"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıkladığı verileri değerlendiren Bakan Özer, "Bakan Koca'nın açıkladığı veriler, dünya ile paralel. Amerika'da yayınlanan veriler, aslında yüz yüze eğitim için olan kaygılar, beklenenin çok daha altında. Şu anda Amerika'da okulların yüzde 2'si kapalı. Şunu net olarak göstermek lazım, şu an toplumda en güvenli yerler okullar." dedi.