Salgınla mücadele için kafeler bir bir HES taramasından geçirildi!

Üniversitelerin yüz yüze eğitim öğretime başlaması nedeniyle Kırıkkale kent genelinde öğrenci yoğunluğu yaşanmaya başladı. Yoğunluğun en fazla olduğu Yahşihan ilçesi Yurtkur Caddesi'nde bulunan lokanta ve kafelerle diğer mekanlarda bulunan gençlerde İl Salgın Denetim Merkezi ekiplerince HES kodu sorgulaması yapıldı.



Caddelerde maskesiz olarak dolaşan kişiler de maske takmaları konusunda görevlilerce uyarıldı. Uygulamadan memnun kalan bazı üniversite öğrencileri, herkesin bilinçli olması durumunda pandeminin atlatılacağını ayrıca her vatandaşın salgın tedbirleri konusunda üzerine düşen görevi yerine getirmesi gerektiğini belirtti.



Üniversite öğrencisi Ahmet Özgür Demirbaş yaptığı açıklamada, "Açıkçası salgın döneminde bunun önemini hepimiz fark ettik ve en doğru olanı yapıyorlar bence. Bu süreci hep birlikte yürütürsek, herkes bilinçli olursa çok güzel şekilde atlatırız pandemiyi. Ben böyle düşünüyorum açıkçası. Çok doğru buluyorum bu uygulamayı da. Biz vatandaş olarak üstümüze düşeni yapalım. Aşımızı olalım. HES kodlarımızı her zaman hazırlayalım. " dedi.

Bir başka öğrenci ise "HES kodu her yerde sorgulanması gereken bir şey. Burada pozitif olan bir insanla oturmak istemeyiz. Bir yere çıkıyorsak kısa süreliğine de olsa, çok oturmasak da HES kodları kontrol edilmeli diye düşünüyorum." ifadelerini kullandı.