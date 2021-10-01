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Giriş Tarihi: 1.10.2021 09:17

Şile'de tapuda rüşvet operasyonu: Müdür, müdür yardımcısı dahil 87 kişi hakkında gözaltı kararı

DHA
Şile’de tapuda rüşvet operasyonu: Müdür, müdür yardımcısı dahil 87 kişi hakkında gözaltı kararı

Şile Cumhuriyet Başsavcılığı, tapuda rüşvet iddialarıyla ilgili başlattığı soruşturmada 87 kişi hakkında gözaltı kararı verdi. Gözaltı kararı verilenler arasında tapu müdürü, tapu müdür yardımcısı, 11 memur, 3 mahalle muhtarının olduğu gelen bilgiler arasında...

Şile Cumhuriyet Başsavcılığı, tapuda rüşvet iddialarıyla ilgili başlattığı soruşturmada aralarında tapu müdürü ve müdür yardımcısı olmak üzere toplam 87 kişi hakkında gözaltı kararı verdi.

Soruşturma kapsamında, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Şube ekipleri sabah saatlerinde operasyon başlatıldı. Şüphelilerin evlerinde ve tapu müdürlüğünde arama yapıldı. Gözaltına alınanlar sağlık kontrolünün ardından emniyet müdürlüğüne götürüldü.

Soruşturma kapsamında tapu müdürü, tapu müdür yardımcısı, 11 memur, 3 mahalle muhtarı olmak üzere 87 şüpheli hakkında gözaltı kararı olduğu belirtiliyor.

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Şile'de tapuda rüşvet operasyonu: Müdür, müdür yardımcısı dahil 87 kişi hakkında gözaltı kararı
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