Son dakika haberler: Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer duyurdu: 15 Ekim 2021 tarihine kadar uzatıldı

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, kız çocuklarının 2002'de yüzde 45 olan ortaöğretimde okullaşma oranının bugün yüzde 88'e, yükseköğretimde ise yüzde 14'ten yüzde 46'ya yükseldiğini bildirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayelerinde, AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanlığınca başlatılan "Nerede Kalmıştık..." Eğitim Seferberliği Projesi'nin tanıtım toplantısı bir otelde yapıldı.

Toplantıya, Emine Erdoğan, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer ve AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Ayşe Keşir ile çok sayıda davetli katıldı.

Bakan Özer, toplantıda yaptığı konuşmada, toplumda özellikle yetişkinlerde eğitim seviyelerinin artırılmasına çok önemli katkı sağlayacak bir seferberliğin parçası olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Özer, bu projenin yaygınlaşması ve sahada büyük katılıma yol açarak önemli bir dönüşüme yol açması için gerekli olan tüm adımlarda AK Parti Kadın Kolları Başkanlığına her türlü desteği vereceklerini belirterek, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde 2002'den beri okul öncesinden özel eğitime, temel ve ortaöğretimden yükseköğretime kadar eğitimin tüm alanlarında çok önemli yatırımların yapıldığına dikkati çekti.

Yatırımların, eğitim kalitesinin artmasına yansıdığını görmekten büyük mutluluk duyduklarını vurgulayan Özer, "Bu iyileştirmeler, kız çocuklarımızın okullaşma oranlarının artışında da çok açık bir şekilde görülmektedir. Kız çocuklarımızın 2002 yılında yüzde 45 olan ortaöğretimde okullaşma oranı, bugün yüzde 88'e, yükseköğretimde ise yüzde 14'ten yaklaşık üç kat artarak yüzde 46'ya çıkmıştır." dedi.