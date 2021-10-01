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Giriş Tarihi: 1.10.2021 12:38 Son Güncelleme: 1.10.2021 12:58

Son dakika: MİT ve TSK operasyonunda sözde PKK Kerkük sorumlusu Mehmet Hatip Arıtürk etkisiz

HALİT TURAN HALİT TURAN
Son dakika: MİT ve TSK operasyonunda sözde PKK Kerkük sorumlusu Mehmet Hatip Arıtürk etkisiz

Son dakika haberine göre MİT ve TSK'nın Kandil'e yönelik ortak operasyonunda terör örgütü PKK/KCK'nın sözde Kerkük alan sorumlusu Delil Siirt kod adlı Mehmet Hatip Arıtürk etkisiz hale getirildi.

Son dakika haberleri... Edinilen bilgiye göre; PKK/KCK'nın Kerkük Alan Sorumlusu Delil Siirt kodlu Mehmet Hatip Arıtürk, Kandil'de etkisiz hale getirildi.

ÜST DÜZEY SORUMLULAR KÖŞEYE SIKIŞTI

Kandil'deki başarılı operasyonlar sonucunda, yönetici seviyesindeki teröristlere sığınacak alan bırakmayan MİT; PKK/KCK'nın üst düzey yöneticilerini köşeye sıkıştırarak hareketsiz bıraktı. Faaliyetleri MİT tarafından tespit edilen M. H. Artıtürk, MİT-TSK operasyonu neticesinde Kandil'de etkisiz hale getirildi.

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Terörist Delil Siirt'in;

- 2015 yılında PKK/KCK'nın Suriye/Afrin'deki sivillere yönelik pek çok eylemin organizasyonunda yer aldığı,
- 2016 yılında Kerkük'te görevlendirilerek, PKK/KCK'nın "diğer ülkelerden temin ettiği" ve ülkemize yönelik eylemlerde kullanılan füze ve ağır silah mühimmatı temini faaliyetlerinde yer aldığı, ayrıca istihbarat faaliyetlerini organize ettiği,
- Son olarak Kandil Alanı'nda üst düzey yönetici görevlendirmekte zorlanan terör örgütü yönetiminin kararı ile Kerkük Alan Sorumluğunun yanında Kandil Sahası İdeolojik Alan Sorumluluğu görevini de yürüttüğü,
öğrenildi.

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Son dakika: MİT ve TSK operasyonunda sözde PKK Kerkük sorumlusu Mehmet Hatip Arıtürk etkisiz
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