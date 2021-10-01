Son dakika: MİT ve TSK operasyonunda sözde PKK Kerkük sorumlusu Mehmet Hatip Arıtürk etkisiz

KANDİL'DE GÖREVLENDİRİLEN TERÖRİST DELİL SİİRT'İN TERÖR SİCİLİ KABARIK

Terörist Delil Siirt'in;

- 2015 yılında PKK/KCK'nın Suriye/Afrin'deki sivillere yönelik pek çok eylemin organizasyonunda yer aldığı,

- 2016 yılında Kerkük'te görevlendirilerek, PKK/KCK'nın "diğer ülkelerden temin ettiği" ve ülkemize yönelik eylemlerde kullanılan füze ve ağır silah mühimmatı temini faaliyetlerinde yer aldığı, ayrıca istihbarat faaliyetlerini organize ettiği,

- Son olarak Kandil Alanı'nda üst düzey yönetici görevlendirmekte zorlanan terör örgütü yönetiminin kararı ile Kerkük Alan Sorumluğunun yanında Kandil Sahası İdeolojik Alan Sorumluluğu görevini de yürüttüğü,

öğrenildi.

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