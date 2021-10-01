Son dakika: Koronavirüste gençlere kritik uyarı; Bir iyi bir kötü haber...

Son dakika haberleri: Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Deniz Odabaş, koronavirüse karşı gençlerin aşılama yüzdesinin daha fazla artırılması gerektiğini belirtti. Odabaş, "Tüm dünyada 40 yaş altı aşılama oranı 40 yaş üstüne göre daha düşük. 50 yaş üstü aşılanınca virüsün aşısız olan gençleri etkilemeye başladığını gördük. Kovid'in aşısız gençler üzerinde de ciddi etkiler bırakabildiği tespit edildi.