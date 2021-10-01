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Giriş Tarihi: 1.10.2021

Su altı scooter ile Yunan adasına kaçan FETÖ’cüler yakalandı

Su altı scooter ile Yunan adasına kaçan FETÖ’cüler yakalandı
Aydın'ın Kuşadası ilçesi açıklarında, su altı scooterla Samos Adası'na geçen ve Yunanistan unsurlarınca lastik botla Türk kara sularına itilen FETÖ üyesi eski 3 üsteğmen yakalandı. Zanlılardan O.Y. ve E.G tutuklandı, F.K. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Şüphelilerin, su altı scooterla denize açıldıklarını, Samos Adası yakınlarında cihazın şarjının bittiğini ve yüzerek adaya çıktıklarını, Yunanistan unsurlarınca yakalanıp lastik botla Türk kara sularına itildiklerini söyledikleri öğrenildi.
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Su altı scooter ile Yunan adasına kaçan FETÖ’cüler yakalandı
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