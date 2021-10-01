Su altı scooter ile Yunan adasına kaçan FETÖ’cüler yakalandı

Aydın
'ın Kuşadası
ilçesi açıklarında, su altı scooterla Samos Adası
'na geçen ve Yunanistan
unsurlarınca lastik botla Türk kara
sularına itilen FETÖ üyesi eski 3 üsteğmen yakalandı. Zanlılardan O.Y. ve E.G tutuklandı, F.K. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Şüphelilerin, su altı scooterla denize açıldıklarını, Samos Adası yakınlarında cihazın şarjının bittiğini ve yüzerek adaya çıktıklarını, Yunanistan unsurlarınca yakalanıp lastik botla Türk kara sularına itildiklerini söyledikleri öğrenildi.