Yurtdışına kaçmak isterken yakalandılar

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, bir grup FETÖ üyesinin yasa dışı yollardan Edirne üzerinden Yunanistan'a kaçacağı bilgisine ulaştı. Ekipler yaptıkları çalışma sonucu durumundan şüphelenerek durdurdukları bir araçta, meslekten ihraç olan öğretmen M.K, ihraç askeri okul öğrencisi Z.K.ihraç Astsubay Y.S, İ.Y, ve F.A. yakalandı. Şüphe üzerine durdurulan araç içerisinde ayrıca şişme bot, kürek ve hava pompası ele geçirildi.

Şüpheliler emniyetteki işlemlerini ardından adliyeye sevk edildi.