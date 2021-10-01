Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Gündem Haberleri Yurtdışına kaçmak isterken yakalandılar
Giriş Tarihi: 1.10.2021 16:58

Yurtdışına kaçmak isterken yakalandılar

Abdullah YALÇIN / SABAH Abdullah YALÇIN / SABAH
Yurtdışına kaçmak isterken yakalandılar

Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesinde FETÖ üyeliğinden hükümlü ve kovuşturması süren 5 kişi yasa dışı yollardan Yunanistan’a geçme hazırlığı yaparken yakalandı.

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, bir grup FETÖ üyesinin yasa dışı yollardan Edirne üzerinden Yunanistan'a kaçacağı bilgisine ulaştı. Ekipler yaptıkları çalışma sonucu durumundan şüphelenerek durdurdukları bir araçta, meslekten ihraç olan öğretmen M.K, ihraç askeri okul öğrencisi Z.K.ihraç Astsubay Y.S, İ.Y, ve F.A. yakalandı. Şüphe üzerine durdurulan araç içerisinde ayrıca şişme bot, kürek ve hava pompası ele geçirildi.

Şüpheliler emniyetteki işlemlerini ardından adliyeye sevk edildi.

ARKADAŞINA GÖNDER
Yurtdışına kaçmak isterken yakalandılar
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA