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Giriş Tarihi: 2.10.2021 13:33

5 ilçede 'disko' operasyonu 44 kadına gözaltı!

BULUT YAMANDAĞ BULUT YAMANDAĞ
5 ilçede ’disko’ operasyonu 44 kadına gözaltı!

İstanbul'da Beyoğlu ve Beylikdüzü başta olmak üzere bar, disko ve pavyon gibi eğlence mekanlarına yönelik operasyon düzenlendi. Ahlak Kumar Büro Amirliği ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nün çalışmaları kapsamında 44'ü kadın 46 kişi gözaltına alındı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Kumar Büro Amirliği ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul'un Beyoğlu, Bahçelievler, Küçükçekmece, Avcılar ve Beylikdüzü'nde bar, disko ve pavyon gibi eğlence mekanlarına yönelik operasyon düzenlendi.

65 ekip ve 130 personelin katıldığı çalışmalarda 45 iş yeri denetlenirken 912 kişinin de Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgusu yapıldı. Denetimler kapsamında Konsomatris olarak çalıştığı tespit edilen 11'i yabancı uyruklu 44 kadın ve sigortasız çalıştığı belirlenen 2 kişi gözaltına alındı. Gözaltındaki şüphelilerin Asayiş Şube Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin devam ettiği kaydedildi.

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5 ilçede 'disko' operasyonu 44 kadına gözaltı!
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