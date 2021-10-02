CHP’li Salman bu defa sahtecilikten yargılanacak

Rüşvet ve irtikap soruşturması kapsamında görevden alınan CHP'li Yalova
Belediye Başkanı Vefa Salman
hakkında bu defa sahtecilikten soruşturma açıldı. Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında Salman'ın Yalova merkez Seyrantepe Mahallesi'ndeki taziye evi işini 19 Ocak 2019'da F.Ç'ye ait şirkete yaptırdığı, proje tamamlandıktan sonra 8 Şubat 2019'da ise 165 bin lira bedelle pazarlık usulüyle aynı kişiye ihale edildiği belirlendi. Salman ile 4 görevliresmi belgede sahtecilikten yargılanacak.