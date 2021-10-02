Evlat nöbetinde aile sayısı 236’ya yükseldi

Diyarbakır
'da
terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocukları için HDP
önünde eylem yapan Diyarbakır annelerinin evlat nöbetine bir annenin daha katılımıyla sayı 236'ya çıktı. Anne Emine Atay, 7 yıl önce 15 yaşında kaçırılan kızı Merve Atay için Diyarbakır annelerinin eylemine katıldı. Kızı Merve'nin çocuk yaşta kandırılıp dağa kaçırıldığına dikkat çeken anne Emine Atay, annelerin çocuklarına kavuştuğunu görünce eyleme katılmaya karar verdiğini söyledi. Çocuğunu HDP'lilerin dağa gönderdiğini belirten anne Atay, kızı Merve'yi HDP'den istemek ve hesap sormak için eyleme geldiğini söyledi. Anne Emine Atay, eylemdeki diğer anneler tarafından zılgıt ve alkışlarla karşılandı.