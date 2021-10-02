Hiçbirimiz için başka Türkiye yok

TBMM
27. Dönem 5. Yasama Yılı açılışına katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
, Genel Kurul'da milletvekillerine hitap etti. Erdoğan, TBMM'ye gelişinde resmi tören ile karşılandı. Törende Erdoğan'a TBMM Başkanvekili Celal Adan eşlik etti. Törenin ardından Erdoğan, TBMM ana bina girişinde kendisini bekleyen milletvekillerini selamladıktan sonra Genel Kurul'a girdi. TBMM Başkanı Mustafa Şentop
'un yaptığı açılış konuşmasından sonra kürsüye gelen Erdoğan, konuşmasının başında hayatını kaybeden Oğuzhan Asiltürk'e rahmet diledi. Erdoğan'ın konuşmasından satırbaşları şöyle:
YENİ ANAYASA, 2023 HEDİYESİ:
Meclisimizin mümkün olursa tamamının uzlaşmasıyla hazırlanacak bir yeni anayasa, milletimize vereceğimiz en güzel 2023 hediyesi olacaktır. Bunun için, Türkiye Büyük Millet Meclisinde grubu bulunan partilerin yeni anayasa tekliflerini en kısa sürede kamuoyuyla paylaşmalarını bekliyoruz. Biz, seferle mükellef olduğumuz inancıyla bu girişimi başlattık, hazırlıklarımızı yapıyoruz, neticede karar ve takdir yüce Meclis'indir. Ülkemize kazandırmayı hedeflediğimiz doğrudan milli irade eliyle hazırlanmış bu ilk anayasa teklifimize destek ve katkı verecek herkese şimdiden teşekkür ediyorum.
HAKLARIMIZI KORUMAYA DEVAM EDECEĞİZ:
Biz kardeşliğin, dostluğun, yoldaşlığın, dayanışmanın, işbirliğinin kadrini-kıymetini bilen, her adımımızı buna göre atan bir ülkeyiz. Suriye'den Libya'ya, Balkanlar'dan Kafkasya'ya, Somali'den Afganistan'a her yerde aynı anlayışla hareket ettik, ediyoruz. Akdeniz'deki hak ve menfaatlerimizi korurken, Kıbrıs Türkü kardeşlerimizin iki devletli çözüm yolunda attıkları adımlara destek olduk. Bu kapsamda, Kapalı Maraş'ın yeniden açılması başta olmak üzere, pek çok önemli adım attık, atmayı sürdüreceğiz. Nerede bir mazlum, nerede bir mağdur varsa hep yanlarında olmaya gayret gösterdik, göstereceğiz. Bin yıl önce Anadolu'yu bize vatan yapan devletin armasında, doğuya ve batıya bakan, dolayısıyla geniş bir coğrafyayı kucaklayan çift başlı kartal vardı. Böyle bir miras üzerinde kurulan Türkiye'nin bölgesiyle olan gönül bağını koparmaya çalışmak kimsenin hakkı da, haddi de değildir.
BAŞKA TÜRKİYE YOK:
Türkiye, demokrasisini ve kalkınmasını güçlendirerek korumak suretiyle bölgesinde ve dünyada hak ettiği yere gelmesini sağlayacak bir vizyon belirlemiştir. Cumhuriyetimizin 100'üncü yılına atfen ilan ettiğimiz 2023 hedefleri bu vizyonun ilk durağı olacaktır. Tıpkı geçtiğimiz bir asır gibi, önümüzdeki asrın şekillenmesinde de, Millet Meclisimizin eşsiz bir rolü olacağına tüm kalbimle inanıyorum. Artık siyasi olmaktan çıkıp milli hedefler haline dönüşen bu vizyonu, Türkiye Büyük Millet Meclisi
'mizden başlayarak hiçbir ayrım gözetmeksizin, ülkemizin tüm fertleriyle hep birlikte sahiplenmeliyiz. Çünkü; hiç birimiz için başka Türkiye yok. Hiçbirimiz için başka vatan yok. Hiçbirimiz için başka devlet yok. Hiçbirimiz için başka gelecek yok. Aklımızdan asla çıkarmamalıyız ki; Bölünerek büyüyemeyiz. Parçalanarak güçlenemeyiz. Husumeti körükleyerek kardeşliği kökleştiremeyiz. Saplantılara sarılarak demokrasimizi ilerletemeyiz. Bizi biz yapan değerlerden vazgeçerek ufkumuzu derinleştiremeyiz. Dünyanın gittiği istikamet, farklılıklarımızı değil müştereklerimizi öne çıkararak birbirimize daha sıkı kenetlenmemiz gerektiğini gösteriyor. Bunu başaramayan toplumların ve ülkelerin başlarına gelenleri ibretle takip ediyoruz. Türkiye'yi bugüne kadar böyle bir duruma düşüremediler, inşallah bundan sonra da düşüremeyecekler.
ÜLKEMİZİN GÖRKEMLİ SEMBOLÜ:
Geçtiğimiz günlerde New York'ta açılışını yaptığımız yeni Türkevi de, konumu ve mimarisiyle, ülkemizin, insanlığın tamamını kucaklayan yaklaşımının görkemli bir sembolü olarak tarihteki yerini almıştır. Türkiye'nin uluslararası alandaki itibarını şimdiden artırdığına bizzat şahit olduğumuz böylesine görkemli bir eseri ülkemize kazandırmış olmaktan memnuniyet duyuyoruz.
ZOR DÖNEMDE GÜÇLÜ KALMAYI BAŞARDIK:
Arz-talep dengesinin bozulduğu, enflasyon tehdidinin küresel çapta arttığı, belirsizliklerin çoğaldığı bir dönemdeyiz. Türkiye, işte bu zorlu dönemde güçlü kalmayı başaranı hatta gücünü artıran az sayıdaki ülkeden biridir. Ülkemizin bu büyük sağlık krizini ve onu izleyen artçı sarsıntıları, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin sağladığı hızlı ve etkin karar alma, uygulama, dönüştürme kabiliyeti sayesinde başarılı bir şekilde yönettiği de inkârı mümkün olmayan bir başka gerçektir. Ülkemizin sağlık altyapısına ve insan kaynağına yaptığımız yatırımların meyvesini böyle küresel bir kriz döneminde tüm unsurlarıyla almış olmaktan memnuniyet duyduk.
2021'DE YÜZDE 9'LUK BÜYÜME:
Bu yılın ilk çeyreğinde yüzde 7.2 ve ikinci çeyreğinde yüzde 21.7'lik büyüme oranlarını yakaladık. İnşallah 2021'i yüzde 9'luk bir büyüme ile kapatmayı öngörüyoruz. Büyümeye istihdam artışı da eşlik ediyor. Türkiye, OECD ülkeleri arasında, salgın öncesi döneme göre istihdamını artıran sayılı devletlerden biridir.
MİLLİ GELİR HEDEFİ 1 TRİLYON DOLAR:
Gelecek dönemdeki yol haritamızı da Orta Vadeli Programımızla belirlemiş durumdayız. Program dönemi boyunca, yıllık ortalama yüzde 5,3 büyümeyi, her sene 1,2 milyon kişiye istihdam sağlamayı, milli gelirimizi 1 trilyon doların üzerine çıkarmayı hedefliyoruz.
TEK HANELİ ENFLASYON HEDEFİ:
Türkiye, gelişmiş ülkelerin aksine, enflasyonla ilk defa karşılaşan bir ülke değildir. Bu sebeple, enflasyonla etkili mücadele konusunda çok daha fazla deneyim ve araca sahibiz. Makroekonomik politikalardan yapısal reformlara kadar pek çok adımı atarak, enflasyonu tek haneli rakamlara düşürmekte kararlıyız.
KEYFİ FİYATA ÖNLEM:
Gıda tarafında, gerek kuraklık, gerekse artan girdi maliyetlerinin etkisini azaltacak tedbirler alıyoruz. Bunlardan biri de, fahiş artışları anında tespit edip müdahaleye imkan sağlayacak Erken Uyarı Sistemidir. Aynı şekilde rekabet politikalarımızı da mercek altına aldık. Rekabeti bozan, piyasadaki hâkim durumunu kötüye kullanan ve fiyatları keyfi bir şekilde belirleyen firmaların üzerine kararlılıkla gideceğiz.
DİYARBAKIR ANNELERİNİ SELAMLIYORUM
Yıllarca terör örgütleri dahil her kesim tarafından istismar edilen ve adına 'Kürt sorunu' denen meseleyi, hak ve özgürlüklerden kalkınmaya kadar tüm boyutlarıyla çözdük. Diyarbakır'daki vatandaşlarımıza bizzat söz verdiğimiz şekilde ret, inkar, asimilasyon politikalarını nasıl ortadan kaldırdıysak bu meseleyi hâlâ istismar konusu yapmak isteyenlerin maskelerini de aynı şekilde düşüreceğiz. Böylece Diyarbakır Annelerinin şanlı direnişleriyle terör örgütünü tir tir titretebildikleri, onların siyasi uzantılarının gerçek yüzlerini ortaya çıkardıkları bir dönemi başlattık. Bu vesileyle, Diyarbakır Annelerini bir kez daha buradan selamlıyorum.
MECLİS'İN IŞIKLARI YANIYORSA BU ÜLKENİN SIRTI YERE GELMEZ
Artık
milletimiz şunu biliyor; Türkiye Büyük Millet Meclisinin ışıkları yanıyorsa, Meclis çalışıyorsa, milletvekillerimiz görevleri başındaysa, Allah'ın izniyle, bu ülkenin sırtı yere gelmez. Meclis kürsüsünde ifade edilen her beyanın, milletin çıkarı gayesiyle dile getirildiğini düşünüyorum. Milletiyle ve vekilleriyle yürüttüğümüz her mücadele gibi, büyük ve güçlü Türkiye'nin inşası hedefi mize de inşallah birlikte ulaşacağımıza inanıyorum. Son yıllarda üretkenliği artan Meclisimizin, 2023 hedeflerimize ulaşma ve 2053 vizyonumuzu hayata geçirme konusunda üzerine düşeni layıkıyla yerine getireceğinden şüphe duymuyorum.
MERKEZ BANKASI REZERVİ 122 MİLYAR DOLAR
Türkiye'nin son 19 yılda elde
ettiği her kazanım gibi
ekonominin de sorumluluğu
bize aittir. Ülkemizin
IMF'e olan 23.5 milyar dolarlık
borcunu, 2013 yılı Mayıs
ayında tamamen bitirerek, hiç
de hoş hatıralarla anmadığımız bir
dönemi kapatmış olduk. Birilerinin
sürekli 'nerede' diye sordukları Merkez
Bankası rezervimiz de, 122 milyar dolar
seviyesine ulaştı.
Geçmişten bugüne
baktığımızda ise,
milli gelirini üç kat artırmış,
satın alma paritesine
göre dünyada 11. sıraya yükselmiş;
yatırımda, üretimde,
ihracatta, istihdamda, büyümede
rekorlar kırmış bir Türkiye görüyoruz.
Son dönemde yaşadığımız sıkıntıların
da aynı resmin içinde olduğunu
elbette unutmuyoruz.
ŞENTOP: AYNI İRADE DÜNYAYA MEYDAN OKUYOR
TBMM Başkanı Mustafa Şentop ise konuşmasında, "Birinci Cihan Harbi'nin enkazından genç ve güçlü bir devlet çıkaran irade, bugün de tüm sağlamlığıyla dünyaya meydan okumaktadır. Ülkemiz üzerine yapılan planlarda darbelerden medet umanların bir an evvel kabul etmesi gereken gerçek; demokratik olgunluğumuzun ve demokrasimizin geldiği noktanın yüksek seviyesi ve darbeler döneminin ülkemiz için artık tamamen kapanmış olduğudur" ifadelerini kullandı.
PARTİ LİDERLERİ DE KATILDI
TBMM 27. Dönem 5. Yasama Yılı açılışında Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve Cumhurbaşkanlığı Kabinesi üyelerinin yanı sıra Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve kuvvet komutanları Genel Kurul locasındaki yerlerini alırken, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli Genel Kurul'daki grup sıralarından, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener de locadan takip etti. Ayrıca, yasama yılı açılışını yabancı misyon temsilcileri de takip etti.
BAHÇELİ İLE GÖRÜŞTÜ
Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasını tamamladıktan sonra Genel Kurul Başkanlık Divanı kürsüsünün arkasında yer alan odada MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile bir araya gelip çay içti. Görüşmede TBMM Başkanı Mustafa Şentop da yer aldı.
DİN GÖREVLİLERİ HAFTASI İÇİN TEBRİK MESAJI
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2021 yılı 'Camiler ve Din Görevlileri Haftası' dolayısıyla gönderdiği mesajla, din görevlilerinin haftasını tebrik etti. Erdoğan, "Mihrapları imamsız, minberleri hatipsiz, minareleri ezansız bırakmayan bütün hocalarımıza selamlarımı gönderiyorum. Birliğimizin, dirliğimizin, Müslümanlığımızın nişanesi olan camilerimize sahip çıkmak, onları ihya ve imar etmek temel görevlerimizden biridir. Camileri imar etmenin yolu ise buraları tekrar eğitimin, dayanışmanın, paylaşmanın, ilim ve irfanın merkezleri haline getirmekle olacaktır" ifadelerini kullandı. ANKARA