Hırsızların çaldıkları sergilendi

Adana polisi, kent merkezinde son dönemde yaşanan hırsızlık olaylarını mercek altına aldı. Polis, güvenlik kamerası görüntüleri, görgü tanıklarının ifadesi ve olay yerinde yaptığı çalışmalarla kimliklerini tek tek tespit ettiği 50 hırsızı, düzenlediği eş zamanlı operasyonla yakalandı. Operasyonda yaklaşık 50 bin lira nakit parayla birlikte cep telefonundan altın kaplama saate; tabletten televizyona; motosikletten silaha kadar çok sayıda çalıntı eşya ele geçirildi.

GÜNLER SÜREN ANALİZ

Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, kent merkezinde son dönemde yaşanan ve faili meçhul olan hırsızlık olaylarını incelemeye aldı. Polis, olay yerinde güvenlik kameralarının kaydettiği görüntüleri günlerce izleyip analiz yaptı; görgü tanıklarının ifadesi ve olay yerinde yapılan çalışmalarla tam 50 zanlının, eşkal ve kimliklerini tek tek tespit etti.

NE BULURSA ÇALMIŞLAR

Polis, söz konusu şüphelilerin adreslerini belirledi; 1 Ekim'de de operasyon için düğmeye basıldı. Çok sayıda hırsızlık olayına karıştıkları öğrenilen 50 kişi, şafak vakti ardı ardına düzenlenen şok baskınlarla kıskıvrak yakalandı. Yapılan aramalarda da; suçtan elde edildiği düşünülen 46 bin 750 lira nakit para, çalıntı olan 47 cep telefonu, 921 telefon kılıfı, aralarında altın kaplama da olan 5 kol saati, 3 televizyon, bir tablet ele geçirildi.

MURÇ; DEMİR KESME MAKASI

Zanlılara ait evlerde yapılan aramalarda ayrıca; bir adet ruhsatsız tabanca ve buna ait 26 adet fişek, bir adet ruhsatsız av tüfeği ve 20 adet kartuş ile bir de çalıntı motosiklet de bulundu. Şüphelilerin hırsızlık olaylarında kullandıkları murç, demir kesme makası ve tornavidalara da delil olarak el konuldu. Gözaltına alınan 50 şüphelinin emniyetteki sorgusu sürerken, bu kişilerin evlerinden çıkan flash bellekler de inceleme altında.