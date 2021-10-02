İzmir’in ’Çöplükkent’ isyanı

SABAH, Güldoğan'ın açıklamalarını 'Işıkkent değil Çöplükkent başlığı ile manşetine taşıdı. Konuya ilişkin belediye meclis toplantısında açıklama yapan Bornova Belediye Başkanı Mustafa İduğ kötü görüntüyü ortadan kaldırılması için talimat vermek yerine yaşananların sorumlusu olarak Büyükşehir'i gösterdi.

"Orada çöp yok, sanayi atığı var." Diyen İduğ; "Sorumluluğumuzda olmadığı halde 2,5 yıldır o atıkları topluyoruz ancak atacak yer bulamıyoruz. Büyükşehir Belediyesi'ne gide gele canım çıktı" dedi. İduğ'un açıklamaları kulislerde 'Başkan sorunu çözmek yerine topu taça attı' yorumlarına neden oldu. Meclis toplantısında ayrıca borçsuz belediye olmakla övünen İduğ'un 55 milyon liralık borç açıklaması da şaşkınlık yarattı.

MECLİS GÜNDEMİNE TAŞINDI

AK Parti Bornova İlçe Başkanı Veysel Güldoğan önceki gün Işıkkent'te incelemelerde bulundu. Özellikle Ayakkabıcılar Sitesinin bulunduğu alanda oluşan çöp dağları karşısında şaşkına dönen Güldoğan Bornovaya yakışmayan görüntülerin fotoğraflarını paylaşarak; "Işıkkent Çöplükkent olmuş. Bornova Belediye Başkanı Mustafa İduğ'u göreve davet ediyorum." Dedi. Bornovaya yakışmayan kötü görüntü dün gerçekleşen belediye meclis toplantısına taşındı. Bornova Belediye Başkanı Mustafa İduğ belediyenin temizlik işleri müdürlüğüne talimat verip çöpleri bulundukları yerden kaldırtmak yerine topu Büyükşehir Belediyesine atmakta buldu.

BENİM SORUMLULUĞUMDA DEĞİL

CHP Grup Başkan Vekili Bahar Gürsul, AK Parti ilçe başkanı ve milletvekillerinin Ayakkabıcılar Sitesi'ndeki sanayi atıkları ile ilgili Bornova Belediyesi'ni eleştirmesini gündeme getirdi. Konuyla ilgili konuşan Belediye Başkan İduğ, "Ben belediye başkanı olduğumda ilk gittiğim yerlerden biri Ayakkabıcılar Sitesi oldu. Oradakiler, çöp yığını, evsel atık değildi, sanayi atığıydı. Ayakkabıcılar Odası Başkanı Yalçın Ata ve oradaki esnafla bir araya geldim. Şöyle bir şey anlattılar; Bu para etmeyen bir atık. Bunların Kula'ya gitmesi lazım, orada 300 derecede bertaraf edileceği bir tesis var. Haftada 20 kamyon atık çıkıyor. Bornova Belediyesi 2,5 yıldır o atıkları topluyor ve atacak yer bulamıyor. Büyükşehir Belediyesi'ne gide gele artık canım çıktı. Onlar da kabul etmiyor. Çünkü sanayi atığı. Bir şekilde ricalarla bugüne kadar getirdik. Benim sorumluluğum değil ama Bornova Belediye Başkanı olarak 'çöp yığını' ifadesini kabul etmiyorum. Olması gereken tüm çalışmayı ekibimle beraber yapıyorum. Yılda 1000 kamyon. Varsayalım ortaya bir bütçe koyduk, 1000 kamyonu 1 yılda Kula'ya taşıdık. Kaç para yapıyorsa Çevre ve Şehircilik Bakanlığı üreticilerle birlikte bunu karşılayacak. Bu Bornova Belediyesi'nin sorumluluğu değil. Ben bununla ilgili tüm çalışmayı ekibimle beraber yaptım, yapmaya da devam edeceğim ama sorumluluk bizde değil. Bunu herkes bilmeli" diye konuştu.

HANİ BORÇ YOKTU?

İduğ, ayrıca belediyenin ödemek zorunda olduğu 55 milyon liraya yakın bir borç olduğunu ilk defa dillendirdi. Söz konusu borcun geçmiş dönemlerle alakalı olduğunu belirten İduğ, "Yargıda olan davalar sonuçlandığında, bu bedeli belediye olarak ödemek zorunda kalabaliriz. Davalar aleyhimize sonuçlanırsa bu parayı ödemek durumunda kalacağız. O paranın 55 milyon lira civarında olduğunu gördük. Bu paraları ödemeye başlarsak, 2022 bütçesine 10 milyon lira daha eklemek gerekiyor" diye konuştu. Geçtiğimiz Nisan ayında 2020 faalişyet raporu görüşülürken; "Geçen yıldan ödenen kredi 26 milyon TL, sermaye harcamaları 29 milyon TL, 2020 yılında kasada kalan nakit para ise 55 milyon TL. Borçsuz bir belediye olmanın yanında kasasında para ile devir eden bir belediye olmanın onurunu yaşıyorum" diyen İduğ'un bu açıklamadan 5 ay sonra 55 milyon liralık borçtan bahsetmesi kafa karıştırdı