Paris İklim Anlaşması Meclis’e sunuldu

Paris İklim Anlaşmasının imzalanmasına yönelik teklif Meclis'e sunuldu. Meclis'in açılışı ile birlikte süreç başladı. Kanun teklifi haline getirilecek anlaşma önce İhtisas Komisyonu'nda masaya yatırılacak.
Komisyonun ardından son sözü Meclis Genel Kurulu söyleyecek. Milletvekillerinin kabul etmesi halinde Türkiye
, anlaşmanın tarafı haline gelecek.
Meclis'in onayına sunulacak Paris İklim Anlaşması
'nı değerlendiren Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum
, "Paris Anlaşması'na taraf olmak sadece bir imza altına almak olmayacak. Tüm sektörlerimizde, tarımımızı, turizmimizi, sanayimizi, sürdürülebilir, döngüsel ekonomi çerçevesinde birçok yatırımlarımızı hayata geçireceğimiz adımlar atacağız" dedi.
Pre-Cop toplantısı kapsamında Milano'da bulunan Bakan Kurum, Türkiye'nin ulusal katkı beyanı çerçevesinde Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) onaylanacak olan Paris İklim Anlaşmasına ilişkin süreci, "Bugüne kolay gelinmedi, gerçekten çok uzun bir müzakere süreci vardı." diyerek özetledi. Kurum, tüm bakanlıklarla toplantılar yaptıklarını ve atılacak adımları hep birlikte istişare ettiklerini, her toplantıda ilgili muhataplarla BM Genel Sekreteri ve diğer ülkelerin bakanlarıyla ve yöneticileriyle görüşmeler yaptıklarını hatırlattı.
Türkiye'nin Ek1 listesinde yer alması nedeniyle iklim finansmanına erişim noktasında bir haksızlığın söz konusu olduğunu dile getiren Kurum, şöyle konuştu:
"Yapmış olduğumuz bu diplomasi trafiğiyle de yapılan müzakerelerle de hamdolsun bugün çok iyi bir noktaya geldik ve hem finansmana erişim noktasında hem de ülkemizin yeşil kalkınması çerçevesinde çok büyük fırsatlar var. Yeni bir kalkınma süreci tüm dünyada başlayacaktır ki biz de 84 milyonluk nüfusumuzla Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde bu kalkınmada yerimizi alacağız ve en öndeki ülkelerden biri olacağız. Bütün sektörler adına bunun bir fırsat olduğunu düşünüyoruz."
Gelinen süreçte 2053 yılında net sıfır emisyona erişilecek adımları da atacaklarını belirten Kurum, "Paris Anlaşması'na taraf olma sürecini Meclisimizin onayına gönderdik, inşallah ekim ayında Gazi Meclisimiz Paris Anlaşması'na taraf olma sürecini tamamlayacaktır." dedi.
Türkiye'nin Paris Anlaşması'nı ilk imzalayan ülkelerden olduğunu hatırlatan Kurum, "İnşallah 2021 yılında taraf olarak ülkemizin iklim değişikliği, yeşil kalkınma sürecindeki mücadelesine çok daha yeni fırsatlarla dahil olacağı bir başlangıca adım atıyoruz. Bu ülkemiz için çok önemli, hem ekonomik anlamda hem istihdam anlamında bütün sektörlerimizi etkileyen bir adım olacaktır." değerlendirmesini yaptı.
"ARTIK YAZILI BEYAN EDİYORUZ"
Bakan Kurum, ekim sonunda İskoçya'nın Glasgow kentinde yapılacak Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi (BMİDÇS) Taraflar Konferansı'na (COP26) ilişkin olarak da şunları kaydetti:
İnşallah Sayın Cumhurbaşkanımız tüm dünya liderleriyle birlikte Glasgow'da olacak. Türkiye olarak, Glasgow'da iklim değişikliğiyle ilgili mücadelede Türkiye'nin samimiyetini ve kararlılığını net bir şekilde ortaya koyacağız. Zaten böyle bir sürecin içindeydik ve Paris Anlaşması'na taraf olmakla birlikte taahhütlerimizi artık yazılı beyan ediyoruz. Net sıfır emisyon hedefimize 2053 yılında inşallah erişileceğini tüm dünyaya ilan ediyoruz. Bunun dışında gençlerimizin, mazlum coğrafyaların bu noktada talepleri var. Biz bugüne kadar. nerede yardıma ihtiyacı olan ülke varsa yardıma koştuk. Aynı şekilde iklimle ilgili mücadelede de her türlü imkânı onlarla paylaşacağımızı ilan edeceğiz. Dolayısıyla bu karar çok önemlidir.