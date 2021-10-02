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Giriş Tarihi: 2.10.2021

Şile’de ‘tapuda rüşvet’ operasyonu: 74 şüpheli gözaltında

EMİR SOMER EMİR SOMER
MUSTAFA BAKIRHAN MUSTAFA BAKIRHAN
Şile’de ‘tapuda rüşvet’ operasyonu: 74 şüpheli gözaltında

Şile’de tapuda sahtecilik yapan şebekeye operasyon düzenlendi. Operasyonda tapu müdürü ve yardımcısının da aralarında olduğu 87 şüpheliden 74’ü gözaltına alındı

İstanbul'da en fazla ormanlık alana sahip ilçelerin başında gelen Şile'de tapuda rüşvet operasyonu gerçekleştirildi. Şile Cumhuriyet Başsavcılığı, ilçede bulunan Tapu Kadastro Müdürlüğü'nde rüşvet iddialarıyla ilgili soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında içinde tapu müdürü, müdür yardımcısı bazı muhtarların da bulunduğu 87 şüpheli hakkında yakalama ve gözaltı kararı verildi. Başsavcılığın kararı doğrultusunda sabah saatlerinde İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, çok sayıda adrese eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi. Operasyon kapsamında hakkında yakalama kararı bulunan şüphelilerin adreslerinde uzun süre arama yapan polis ekipleri şüphelileri gözaltına aldı. Gözaltına alınan şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.
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Şile’de ‘tapuda rüşvet’ operasyonu: 74 şüpheli gözaltında
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