Simgelerin köprüsünden bisikletiyle geçti

Figürleri, renkleri ve diğer özellikleriyle 'simgelerin köprüsü' olan 1915 Çanakkale Köprüsü
'nü Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun yürüyerek geçmesinin ardından tarihi bir an daha yaşandı. Tamamlandığında 'dünyanın en büyük orta açıklıklı asma köprüsü' unvanını alacak köprünün inşaatında görev alan makine kaynak mühendisi Onur Abdullah Hacıabdurrahmanoğlu, köprüden bisikletle geçen ilk kişi oldu.
40 DAKİKA SÜRDÜ
Özel izin alınarak ve kimsenin çalışmadığı zaman diliminde gerçekleştirilen yolculuk 40 dakika sürdü. Asya'dan Avrupa'ya 9.51 kilometrelik mesafe saatte 14.2 kilometrelik hızla 40 dakikada tamamlandı.
Türkiye'nin vizyon projelerinden biri olan ve yapımı devam eden 1915 Çanakkale Köprüsü'nü Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu geçtiğimiz hafta kedi yolunu kullanarak 4 bin 608 metre yürüyüp Asya'dan Avrupa'ya geçmişti. Karaismailoğlu yürüyüşü 3.5 saatte tamamlamıştı.