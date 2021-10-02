Son dakika haberi: İşte haftalık coronavirüs vaka haritası! Bakan Koca en çok artan 10 ili duyurdu

Son dakika haberi: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 18-24 Eylül arası haftalık coronavirüs vaka sayılarını paylaştı. Bakan Koca sosyal medya hesabından şu açıklamayı yaptı:
"18-24 Eylül arasında, 100.000 kişi içinde BİR HAFTALIK TOPLAM yeni Covid-19 vaka sayısı neydi? Yaşadığınız, gidip geldiğiniz ildeki durumu haftalık İnsidans haritamızdan öğrenebilirsiniz."
EN ÇOK ARTAN 10 İL
"18-24 Eylül arasında vaka yoğunluğu bir önceki haftaya göre EN ÇOK ARTAN 10 İLİMİZ: Zonguldak, Kırşehir, Düzce, Bursa, Bolu, Kars, Bartın, Kütahya, Kocaeli, Bilecik. Bu illerden birindeyseniz şimdi daha da dikkatli olmalısınız. Nihai çözüm aşı! Tedbirler vazgeçilmez."