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Giriş Tarihi: 2.10.2021 14:31 Son Güncelleme: 2.10.2021 14:58

Son dakika haberi: İşte haftalık coronavirüs vaka haritası! Bakan Koca en çok artan 10 ili duyurdu

Son dakika haberi: İşte haftalık coronavirüs vaka haritası! Bakan Koca en çok artan 10 ili duyurdu

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, haftalık coronavirüs vaka sayısını açıkladı. Bakan Koca, "Yaşadığınız, gidip geldiğiniz ildeki durumu haftalık İnsidans haritamızdan öğrenebilirsiniz." dedi. Bakan Koca en çok vaka artışı yaşanan 10 ili de duyurdu.

Son dakika haberi: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 18-24 Eylül arası haftalık coronavirüs vaka sayılarını paylaştı. Bakan Koca sosyal medya hesabından şu açıklamayı yaptı:

"18-24 Eylül arasında, 100.000 kişi içinde BİR HAFTALIK TOPLAM yeni Covid-19 vaka sayısı neydi? Yaşadığınız, gidip geldiğiniz ildeki durumu haftalık İnsidans haritamızdan öğrenebilirsiniz."

EN ÇOK ARTAN 10 İL

"18-24 Eylül arasında vaka yoğunluğu bir önceki haftaya göre EN ÇOK ARTAN 10 İLİMİZ: Zonguldak, Kırşehir, Düzce, Bursa, Bolu, Kars, Bartın, Kütahya, Kocaeli, Bilecik. Bu illerden birindeyseniz şimdi daha da dikkatli olmalısınız. Nihai çözüm aşı! Tedbirler vazgeçilmez."

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Son dakika haberi: İşte haftalık coronavirüs vaka haritası! Bakan Koca en çok artan 10 ili duyurdu
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