Son dakika haberleri: 2 Ekim koronavirüs verileri açıklandı! İşte Kovid-19 hasta, vaka ve vefat sayılarında son durum

BAKAN KOCA'DAN SONBAHAR UYARISI!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sonbahar şartlarını hatırlatarak vatandaşları uyarıdı ve tedbirlere uymalarını istedi. Bakan Koca, "Yeni vaka sayımız 28.873. Can kaybımız 210. Tedbirleri toplum olarak birlikte ve düzenli şekilde uygulamadığımız gerçeğiyle karşı karşıyayız. Yer yer küçük düşüşler oluyor ama bu düşüşler istikrar göstermiyor. Sonbahar şartlarında daha dikkatli olmalı, aşılarımızı yaptırmalıyız." dedi.

30 EYLÜL KORONAVİRÜS TABLOSU:

Türkiye'de 30 Eylül tarihinde 357 bin 853 Kovid-19 testi yapıldı, 29 bin 104 kişinin testi pozitif çıktı, 216 kişi yaşamını yitirdi. Koronavirüs tedavisi ya da karantina süreci sona eren 32 bin 119 kişi iyileşti.