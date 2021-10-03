34 kilo gitti altın geldi

Kocaeli
'nin Körfez
ilçesinde yaşayan 27 yaşındaki görme engelli sporcu Merve Uslu, antrenörünün kontrolünde 9 ayda verdiği 34 kilonun ardından Türkiye Görme Engelliler Judo Şampiyonası
'na katılmaya hak kazandı. Merve şampiyonada 52 kilo büyükler kategorisinde altın madalyanın sahibi oldu. Körfez Belediyesi Gençlerbirliği Spor Kulübü
sporcusu Uslu, Ankara
'da görme engelliler okulunda eğitim aldığını, beden eğitimi öğretmeni sayesinde atletizmle tanıştığını söyledi. Ancak atletizmden judoya geçtiğini belirten Uslu, "Judoyu seviyorum. Ruhuma hitap eden bir spor. Fiziğime, bedenime de uygun bir spor. Aslında atletizmde de başarılıyım ama yine de judoyu tercih ediyorum" dedi. Olimpiyatları, antrenörü Rabia Nilgün Kerkez
ile takip ettiğini belirten Uslu, "Gece gündüz izledik maçları. Nilgün
hocam judoyla ilgili bütün notlarını aldı. Nilgün hocayla hedefimiz olimpiyatlara katılmak" diye konuştu.
İNANIN, BAŞARIRSINIZ
7 yıl önce Kocaeli'ne taşındığı dönem 85 kilogram olduğunu söyleyen Merve Uslu nasıl kilo verdiğini şöyle anlattı: "Şampiyonaya katılmak için 85 kilodan 9 ay gibi kısa bir sürede 51 kiloya indim. Kemik yapım nedeniyle başarılı olmak için kilo düşmek zorundaydım. Şu anda kilomu sabitlemek için çalışıyorum. Hiçbir ilaç kullanmadım. Doğrudan sporla ve hocamın sözünü dinleyerek, onun verdiği diyetlere uyarak, kontrolü şekilde kilo verdim. 51 kiloya düşmek benim için önemliydi. Zaten inanmak başarmanın yarısıdır. İnanırsanız başarırsınız." AA
MERVE GERÇEK BİR İDOL
ANTRENÖR Rabia Nilgün Kerkez de "Merve hedef odaklı bir sporcu. Sözümden hiç çıkmadı. Fazlasıyla disiplinli bir antrenörüm. Ne olursa olsun engel kişinin beyninde. Bunu en güzel kanıtlayan Merve oldu. Hiçbir engel tanımadan ne dediysem yaptı. Çok heyecanlı bir sporcu. Merve görme engellilerde gerçekten idol olabilecek biri. Neden? Kendi başına, kendi hayatını tekrar baştan kurabildi" dedi.