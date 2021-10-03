AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik paylaştı! Eylül ayında 14 proje hayata geçirildi

EN DİKKAT ÇEKEN PROJELER AKINCI TİHA VE TÜRKEVİ OLDU

Çelik'in yaptığı projeler arasında en dikkat çekenler ise Akınca Tiha ve Türkevi oldu. Akıncı Tiha'nın envantere geçirilmesi Türkiye'yi savunma sanayiinde üst sıralara taşıdı. Bu tarihi başarı dünya basınında da oldukça ses getirdi.

Ayrıca ABD'de açılışı yapılan Tükevi Binası da yine Türkiye'nin dünyadaki prestijini artıran bir proje oldu. New York'taki BM binasının karşısına açılan bina günlerce dünya basınında konuşulan konular arasında yer aldı.