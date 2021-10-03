İBB’nin TÜRGEV kararına mahkemeden ret

İSTANBUL Büyükşehir Belediyesi
'nin 2019 yılında hukuksuz şekilde TÜRGEV'e ait yurtları tahliye eden kararı mahkemeden döndü. Göreve geldikten hemen sonra TÜRGEV yurtlarına yönelik baskılara başlayan Ekrem İmamoğlu
yönetiminin aldığı kararla TÜRGEV-İBB ortak hizmet protokolü iptal edilmişti. Protokol kapsamında kiralanan üç binadaki 427 öğrenci, yurtlarından çıkarılmıştı. Kararı mahkemeye taşıyan TÜRGEV'in itirazı haklı bulunarak işlem iptal edildi. TÜRGEV tarafından yapılan açıklamada, "22 Eylül 2021 tarihinde ise istinaf talebinin reddi ile dava vakfımızın lehine sonuçlandı. Yüzlerce öğrencimizin eğitim hayatını sekteye uğratan karara karşı verdiğimiz iki yıllık hukuk mücadelesinin nihayetlendiğini kamuoyunun bilgisine sunarız. TÜRGEV olarak gençlerimizin eğitimlerini ve barınma haklarını desteklemeye tüm gayretimizle devam edeceğiz" denildi.