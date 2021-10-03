Kılıçdaroğlu tezgaha geldi

CHP
'li
belediyelerin 30 Eylül- 2 Ekim tarihleri arasında Avrasya Gösteri Merkezi
'nde gerçekleştidiği "CHP'li Belediyeler Tarımsal Kalkınma Zirvesi'ne" ilginç bir olay damga vurdu. 250 CHP'li belediyenin yanı sıra, 300'ün üzerinde tarım kooperatifinin katıldığı zirvede; bazı belediyelerin stantlardaki sergilenen sebze, meyve ve bakliyatları, zincir marketlerden satın aldığı ifade edildi.
MARKETTEN ALIN TALİMATI
CHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun
'un herhangi bir tarımsal üretim yapmayan belediyelere, "Bir şey bulamıyorsanız, gidin bir marketten alın" dediği öne sürüldü.