Son dakika: MSB duyurdu! Yunanistan’ın provokasyonuna karşılık veriliyor

"GELİŞMELER YAKINDAN TAKİP EDİLİYOR"



İran ve Azerbaycan arasındaki gerilime ilişkin soru üzerine kaynaklar, bölgedeki her türlü gelişmenin yakından takip edildiğini vurguladı.



Son dönemde bazı basın yayın organlarında "emeklilik için talepte bulunan generaller" hakkında çıkan haberlere ilişkin de kaynaklar, şu açıklamalarda bulundu:



"Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu'nda yer alan düzenlemeler çerçevesinde, emeklilik hakkını kazanmaları kaydıyla, dileyen her TSK personeli görevini ifa sırasında kendi isteği ve iradesi ile ocak-şubat veya temmuz-ağustos aylarında emeklilik talebinde bulunabilmektedir. Bu kapsamda emeklilik dilekçesi alınması işlemleri 31 Ağustos 2021'de tamamlandı. Sadece iki generalimiz sağlık ve ailevi nedenlerle emeklilik talebinde bulunmuş ve talepleri kabul edilmiştir. Bunun dışında yapılan her türlü yorum gerçek dışıdır."