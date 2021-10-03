Teröristlerin döşediği patlayıcı iki can aldı

BİNGÖL
'ÜN Genç
ilçesinde PKK'nın yola döşediği el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu elektrik arızasına giden FEDAŞ ekibinden 2 kişi hayatını kaybetti. Genç ilçesine bağlı Yolçatı köyü kırsalında yaşanan olayda FEDAŞ (Fırat Elektrik Dağıtım) şirketinde görevli işçilerden Ömer Faruk Kaya
ile Emrullah Anşin
olay yerinde hayatını kaybetti. Patlama nedeniyle bölgeye çok sayıda güvenlik görevlisi sevk edildi. Teröristlerin etkisiz hale getirilmesi için bölgede hava destekli operasyon başlattı. Kaya ve Anşin'in cenazeleri olay yerinden alınarak otopsi için Bingöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.