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Giriş Tarihi: 3.10.2021

Teröristlerin döşediği patlayıcı iki can aldı

AZİZ ÖNAL AZİZ ÖNAL
BİNGÖL'ÜN Genç ilçesinde PKK'nın yola döşediği el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu elektrik arızasına giden FEDAŞ ekibinden 2 kişi hayatını kaybetti. Genç ilçesine bağlı Yolçatı köyü kırsalında yaşanan olayda FEDAŞ (Fırat Elektrik Dağıtım) şirketinde görevli işçilerden Ömer Faruk Kaya ile Emrullah Anşin olay yerinde hayatını kaybetti. Patlama nedeniyle bölgeye çok sayıda güvenlik görevlisi sevk edildi. Teröristlerin etkisiz hale getirilmesi için bölgede hava destekli operasyon başlattı. Kaya ve Anşin'in cenazeleri olay yerinden alınarak otopsi için Bingöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
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Teröristlerin döşediği patlayıcı iki can aldı
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