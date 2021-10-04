Avrupa’ya feryadını 5 dilde anlattı! PKK’dan çocuğunu geri istiyor





Kanser oldum belki ölürüm de, ama mücadeleme devam ettim. Çünkü başta kendim olmak üzere tüm annelere ölene kadar mücadele etme sözü verdim. Bu mücadele kapsamında video hazırladım. Türkçe video, Almanca, İngilizce, Fransızca, İspanyolca, İtalyanca gibi Avrupa'da konuşulan diller olarak alt yazılı yayına hazırlandı.