Avrupa’ya feryadını 5 dilde anlattı! PKK’dan çocuğunu geri istiyor

PKK ve HDP'nin çocukları nasıl kandırıp dağa götürdüğünü anlattığı Türkçe hazırlanmış videonun sosyal medyada yayınlanacağını belirten Maide Türemiş, "Türkçe video, Almanca, İngilizce, Fransızca, İspanyolca, İtalyanca gibi Avrupa'da konuşulan diller olarak alt yazılı yayına hazırlandı.
Son hazırlıkların ardından sosyal medya hesaplarından yayınlanacak. Umarım, Avrupa bu videodan sonra PKK ve HDP'nin iç yüzünü daha iyi anlayacaktır" dedi.
Terör örgütü PKK tarafından yaklaşık iki yıl önce kaçırılan kızı Nilüfer için Almanya'nın başkenti Berlin'de başbakanlık konutu önünde tek başına evlat nöbeti tutan anne Maide Türemiş, büyük bir mücadele verirken kansere yakalandı.
Diyarbakır anneleri ile birlikte evlatlarını kurtarmak için eylem yapan ve Almanya'da simgeleşen Maide Türemiş, evlat nöbetinde önemli bir çalışmaya imza attı. Bir taraftan kemoterapi gören Türemiş, diğer yandan da terörün ve destekçilerinin çocukları nasıl kandırıp dağa götürdüğünü anlattığı bir video hazırladı.
Kızı ve kendi hikayesiyle annelerin yaşadıklarına yer verdiği video, Türkçe olarak hazırlandığını belirten Maide Türemiş, "Ben iki yıldır kızım için mücadele ediyorum. Ancak başta Almanya olmak üzere Avrupa ülkeleri benim evlat mücadeleme kulaklarını tıkadı.
Kanser oldum belki ölürüm de, ama mücadeleme devam ettim. Çünkü başta kendim olmak üzere tüm annelere ölene kadar mücadele etme sözü verdim. Bu mücadele kapsamında video hazırladım. Türkçe video, Almanca, İngilizce, Fransızca, İspanyolca, İtalyanca gibi Avrupa'da konuşulan diller olarak alt yazılı yayına hazırlandı.
Son hazırlıkların ardından sosyal medya hesaplarından yayınlanacak. Umarım, Avrupa bu videodan sonra PKK ve HDP'nin iç yüzünü daha iyi anlayacaktır" ifadelerini kullandı.
Videonun son hazırlıklardan sonra aynı anda kendisine ait tüm sosyal medya hesaplarından yayınlanacağını belirten Maide Türemiş, büyük bir ses getireceğini söyledi.