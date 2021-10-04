Başkan yardımcısı hayatını kaybetti

Bartın
'dan dün MHP Bölge İstişare Toplantısı'na katılmak için Ankara
'ya gitmek üzere yola çıkan partilileri taşıyan Ramazan Duduoğlu
idaresindeki 74 AJ 900 plakalı midibüs Esenyurt
mevkisinde kontrolden çıkarak devrildi. Olay yerine çok sayıda itfaiye, ambulans ve AFAD ekibi sevk edildi. Kazada, Bartın Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Kömeç
ve MHP İl Başkanlığı'nda görevli Murat Sevilmiş
hayatını kaybetti. Yaralanan Bartın Belediye Başkanı Cemal Akın, MHP İl Başkanı Ercüment Özçelik
ile ilçe teşkilatındandan 17 partili ise ambulanslarla Bartın Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan 2'sinin durumunun ağır olduğu, Belediye Başkanı Akın'ın ise hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Bartın Valisi Sinan Güner, Akın ve diğer yaralıları ziyaret ederek "geçmiş olsun" dileklerini iletti. Güner, araçta 21 kişinin bulunduğunu, 2 kişinin vefat ettiğini söyledi. Kaza anı, olay yeri çevresindeki güvenlik kamerasına yansıdı.
ERDOĞAN'DAN TAZİYE
Öte yandan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, kaza nedeniyle MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi telefonla arayarak taziyelerini iletti. İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, görüşmede Kömeç ile Sevilmiş'e Allah'tan rahmet, yakınları ve MHP camiasına başsağlığı dileyen Erdoğan, yaralılara da şifa temennisinde bulundu.