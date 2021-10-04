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Giriş Tarihi: 4.10.2021

Başkan yardımcısı hayatını kaybetti

ALİ FAİK ATAY ALİ FAİK ATAY
Başkan yardımcısı hayatını kaybetti

Ankara’daki istişare toplantısı için Bartın’dan yola çıkan MHP midibüsü kaza yaptı. Kazada Bartın Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Kömeç ve 1 kişi öldü, 19 kişi ise yaralandı

Bartın'dan dün MHP Bölge İstişare Toplantısı'na katılmak için Ankara'ya gitmek üzere yola çıkan partilileri taşıyan Ramazan Duduoğlu idaresindeki 74 AJ 900 plakalı midibüs Esenyurt mevkisinde kontrolden çıkarak devrildi. Olay yerine çok sayıda itfaiye, ambulans ve AFAD ekibi sevk edildi. Kazada, Bartın Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Kömeç ve MHP İl Başkanlığı'nda görevli Murat Sevilmiş hayatını kaybetti. Yaralanan Bartın Belediye Başkanı Cemal Akın, MHP İl Başkanı Ercüment Özçelik ile ilçe teşkilatındandan 17 partili ise ambulanslarla Bartın Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan 2'sinin durumunun ağır olduğu, Belediye Başkanı Akın'ın ise hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Bartın Valisi Sinan Güner, Akın ve diğer yaralıları ziyaret ederek "geçmiş olsun" dileklerini iletti. Güner, araçta 21 kişinin bulunduğunu, 2 kişinin vefat ettiğini söyledi. Kaza anı, olay yeri çevresindeki güvenlik kamerasına yansıdı.

ERDOĞAN'DAN TAZİYE
Öte yandan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, kaza nedeniyle MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi telefonla arayarak taziyelerini iletti. İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, görüşmede Kömeç ile Sevilmiş'e Allah'tan rahmet, yakınları ve MHP camiasına başsağlığı dileyen Erdoğan, yaralılara da şifa temennisinde bulundu.

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Başkan yardımcısı hayatını kaybetti
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