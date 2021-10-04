Bin market açılacak

Başkan Recep Tayyip Erdoğan
, evinin yakınındaki bir marketi ziyaret etti. Yaklaşık yarım saat içeride kalan ve kasada nakit ödeme yapan Erdoğan, vatandaşlarla ve çalışanlarla sohbet etti. Erdoğan'a eşi Emine Erdoğan
ve kızı Sümeyye Erdoğan Bayraktar
da eşlik etti. Erdoğan, alışverişinin ardından, "Tarım Kredi Kooperatiflerimizin buradaki gördüğünüz gibi market, çeşitli ürünler noktasında, kalite noktasında, fiyatlar noktasında gayet uygun" dedi. Vatandaşların kesesine uygun bir market olduğunu belirten Erdoğan, "Tabii bunların süratle çoğaltılması noktasında Tarım Kredi Kooperatiflerine verdiğimiz talimatlar var. Süratle, 500 metrekareden olmak üzere Türkiye
genelinde ilk etapta bin kadar bu tür marketlerin yapılması talimatını verdik. Bunları süratle çoğaltacağız. Ve böylece vatandaşımıza ucuz ve kaliteli ürünü ulaştırmanın ve piyasayı da balanse etmenin inşallah gayreti içerisinde olacağız. Şu anda da bizzat burada yaptığım alışverişte bunu gördüm. Bundan dolayı da mutluyum" diye konuştu.
ERDOĞAN, AK PARTİ MYK VE MKYK'YI TOPLAYACAK
BAŞKAN Erdoğan, yarın partisinin hem Merkez Yürütme Kurulu'nu (MYK) hem de Merkez Karar ve Yönetim Kurulu'nu (MKYK) toplayacak. Erdoğan'ın kurmayları ile yapacağı toplantı, ABD
ve Soçi
ziyaretlerinin ardından yapacağı ilk değerlendirme olması nedeniyle önemli. Erdoğan'ın her iki toplantıda ABD'ye gerçekleştirdiği ziyaret ile Soçi'de Rusya Devlet Başkanı Vladamir Putin ile yaptığı görüşmeye için değerlendirmelerde bulunması bekleniyor. Başkan Erdoğan'ın, iç siyasete yönelik ise muhalefetin parlamenter sistem önerisi başta olmak üzere yurtlar üzerinden yürüttükleri kara propagandaya yönelik bir değerlendirme yapması bekleniyor. Meclis'in açılmasıyla birlikte yeni yasama döneminde hangi kanunların çıkarılacağı MYK ve MKYK'nın bir diğer önemli gündem başlığı olacak. Eda IŞIK / ANKARA